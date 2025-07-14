Испания на подъёме, Турция в тени — вот где россияне хотят отдохнуть в августе

Кто бы мог подумать: несмотря на стабильную долю туристов, выбирающих зарубежные поездки (35,2%), предпочтения путешественников стремительно меняются. Исследование сервиса OneTwoTrip раскрывает неожиданные повороты — от стремления к роскоши до смены любимых стран. Корреспондент инфогруппы "Турпром" ознакомился с данными и рассказал, каким будет конец лета у россиян.
Август обещает стать сезоном комфорта: путешественники всё чаще выбирают отели с высоким уровнем сервиса. Вот цифры, которые говорят сами за себя:
Особый акцент — на удобства:
Самые популярные страны по бронированиям:
Удивительный рост также зафиксирован:
А вот интерес к некоторым странам падает:
Россияне всё чаще стремятся не просто "уехать", а отдохнуть с размахом. И дело не только в звёздах отелей: вкусная еда, культурные открытия и новый взгляд на привычные маршруты становятся важными элементами отдыха.
Август 2025 обещает стать месяцем контрастов: сочетание европейской классики, азиатского колорита и гастрономических открытий. Россияне выбирают качество, комфорт и новые эмоции. Похоже, отпуск — это уже не просто каникулы, а настоящее путешествие с акцентом на стиль жизни.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.
Брони́рование — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.