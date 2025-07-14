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Испания на подъёме, Турция в тени — вот где россияне хотят отдохнуть в августе

OneTwoTrip: интерес россиян к отдыху в Испании и Франции значительно вырос
2:59
Туризм

Кто бы мог подумать: несмотря на стабильную долю туристов, выбирающих зарубежные поездки (35,2%), предпочтения путешественников стремительно меняются. Исследование сервиса OneTwoTrip раскрывает неожиданные повороты — от стремления к роскоши до смены любимых стран. Корреспондент инфогруппы "Турпром" ознакомился с данными и рассказал, каким будет конец лета у россиян.

Отдых на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на море

Комфорт выходит на первый план

Август обещает стать сезоном комфорта: путешественники всё чаще выбирают отели с высоким уровнем сервиса. Вот цифры, которые говорят сами за себя:

  • 4-звёздочные отели — 35% бронирований (рост на треть!)
  • 5-звёздочные отели — 12,9% (впечатляющий скачок)
  • Апартаменты и гостевые дома — теряют популярность: доля упала на 26%, до 21,3%

Особый акцент — на удобства:

  • Завтраки в отеле выбирают 43,4% туристов (+11%)
  • Система "всё включено" хоть и нишевая (2,6%), но рост составил 50%

Направления: Франция растёт, Турция теряет позиции

Самые популярные страны по бронированиям:

  1. Италия — 13,3% (но минус 20% к прошлому году)
  2. Испания — 12,3% (доля удвоилась!)
  3. Франция — 10,8% (+60%)

Удивительный рост также зафиксирован:

  • Китай — в 2 раза больше бронирований
  • Армения — +40%

А вот интерес к некоторым странам падает:

  • Грузия — минус 40%
  • Венгрия — минус 30%
  • Таиланд — минус 20%
  • Турция — минус 5%

Список популярных стран на август

  • Италия — 13,3%
  • Испания — 12,3%
  • Франция — 10,8%
  • Турция — 8,2%
  • Китай — 4,2%
  • Япония — 4,1%
  • Грузия — 3,8%
  • Таиланд — 3,0%
  • Венгрия — 2,1%
  • Армения — 2,4%

Переосмысление отпусков: от Азии до Средиземноморья

Россияне всё чаще стремятся не просто "уехать", а отдохнуть с размахом. И дело не только в звёздах отелей: вкусная еда, культурные открытия и новый взгляд на привычные маршруты становятся важными элементами отдыха.

Итого

Август 2025 обещает стать месяцем контрастов: сочетание европейской классики, азиатского колорита и гастрономических открытий. Россияне выбирают качество, комфорт и новые эмоции. Похоже, отпуск — это уже не просто каникулы, а настоящее путешествие с акцентом на стиль жизни.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

Брони́рование — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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