Секс-круизы завоёвывают Европу: новый формат отпусков, который выбирают европейцы

Что, если ваш отпуск превратится в путешествие, к новым ощущениям? И мы сейчас не про дайвинг и не про дегустации вин. Речь идёт о круизах, где эротика — не просто тема вечера, а основа всего маршрута.
Британская компания Killing Kittens уверенно штурмует рынок Европы с необычным предложением: шестидневные секс-круизы, которые обещают участникам "коллективные любовные приключения в открытом море". Цена удовольствия — внушительная: до 1,3 млн рублей на человека. Но и программа, мягко говоря, нестандартная.
Круиз стартует 9 июня 2026 года из Барселоны и проходит по живописным маршрутам: Монте-Карло, Флоренция, Портофино, а финиширует на солнечной Майорке. Но основной интерес пассажиров явно не в экскурсиях и шопинге.
На борту предусмотрены эротические вечеринки, сенсорные практики, тематические игры, секс-семинары и даже клуб по бегу — для тех, кто хочет совмещать активность с удовольствием. Да, скучать не придётся.
Вход строго ограничен — никаких случайных пассажиров.
Как поясняет основательница компании Эмма Сэйл (да-да, училась в одной школе с Кейт Миддлтон), такой отбор — сознательная политика с 2005 года. Главный приоритет — свобода, но с уважением к границам и комфорт женщин.
Несмотря на провокационный формат, организаторы настаивают: это не хаос, а тщательно выстроенное пространство с понятными нормами. Вот они:
Программа круиза включает не только откровенные активности, но и:
Здесь сочетается яркая сексуальная энергия и глубокое уважение к границам. Участники отмечают: атмосфера скорее напоминает дорогой психологический ретрит, чем "взрослую вечеринку на воде".
А в августе на воду спустят ещё один круизный лайнер — на этот раз с самым большим в мире аквапарком. Туризм меняется, и меняется быстро.
Эро́тика (от др.-греч. ερώτας — любовь, страсть) объединяет в себе то, что так или иначе связано с понятием половой чувственности, половой любви.
Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.