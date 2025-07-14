Секс-круизы завоёвывают Европу: новый формат отпусков, который выбирают европейцы

Компания Killing Kittens объявила набор на участие в эротических круизах

3:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что, если ваш отпуск превратится в путешествие, к новым ощущениям? И мы сейчас не про дайвинг и не про дегустации вин. Речь идёт о круизах, где эротика — не просто тема вечера, а основа всего маршрута.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Романтический круиз

Британская компания Killing Kittens уверенно штурмует рынок Европы с необычным предложением: шестидневные секс-круизы, которые обещают участникам "коллективные любовные приключения в открытом море". Цена удовольствия — внушительная: до 1,3 млн рублей на человека. Но и программа, мягко говоря, нестандартная.

Только не путайте с обычным морским туром

Круиз стартует 9 июня 2026 года из Барселоны и проходит по живописным маршрутам: Монте-Карло, Флоренция, Портофино, а финиширует на солнечной Майорке. Но основной интерес пассажиров явно не в экскурсиях и шопинге.

На борту предусмотрены эротические вечеринки, сенсорные практики, тематические игры, секс-семинары и даже клуб по бегу — для тех, кто хочет совмещать активность с удовольствием. Да, скучать не придётся.

Кто допускается на борт

Вход строго ограничен — никаких случайных пассажиров.

На корабль не пустят одиноких мужчин. Разрешены:

пары "женщина + партнёр",

одинокие женщины,

трансгендерные и небинарные персоны.

Как поясняет основательница компании Эмма Сэйл (да-да, училась в одной школе с Кейт Миддлтон), такой отбор — сознательная политика с 2005 года. Главный приоритет — свобода, но с уважением к границам и комфорт женщин.

Безопасность и свобода: 4 железных правила круиза

Несмотря на провокационный формат, организаторы настаивают: это не хаос, а тщательно выстроенное пространство с понятными нормами. Вот они:

Согласие — основа всего.

Эмма Сэйл подчёркивает: "Согласие, согласие, согласие" — это абсолютное правило в любых взаимодействиях на борту. Конфиденциальность и уважение.

Личности участников защищены. Фото и видео строго запрещены. Никто не должен чувствовать себя уязвимым. Честность в отношениях.

Обман относительно семейного положения, целей или ожиданий — табу. Дресс-код обязателен.

Никакого нудизма. Всё зависит от тематики: "Белая вечеринка" — белая одежда, бал-маскарад — вечерние наряды и маски.

Не только о сексе

Программа круиза включает не только откровенные активности, но и:

игры на раскрепощение,

лекции об эмоциональной близости,

тренинги по телесной осознанности.

Здесь сочетается яркая сексуальная энергия и глубокое уважение к границам. Участники отмечают: атмосфера скорее напоминает дорогой психологический ретрит, чем "взрослую вечеринку на воде".

К слову

А в августе на воду спустят ещё один круизный лайнер — на этот раз с самым большим в мире аквапарком. Туризм меняется, и меняется быстро.

Уточнения

Эро́тика (от др.-греч. ερώτας — любовь, страсть) объединяет в себе то, что так или иначе связано с понятием половой чувственности, половой любви.



Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

