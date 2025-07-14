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Ретимно: город, который стоит прожить — откройте его тайны!

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Туризм

В самом сердце Крита, где аромат свежего кофе смешивается с морским воздухом, а древние стены хранят тайны столетий, живёт Ретимно — город, который невозможно просто посетить. Его нужно прожить.

Крит, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Крит, Греция

Этот уголок Крита — настоящий калейдоскоп впечатлений. Здесь венецианские дворцы соседствуют с османскими балконами, а каждый переулок Старого города ведёт в другое время. Узкие улочки, арки, дворы и фонтаны будто приглашают к неспешной прогулке сквозь века.

«Ретимно — это не точка на карте, а путешествие сквозь чувства и времена».

Как туда добраться

С 2025 года компания SEAJETS открыла новую удобную линию из Пирея до Ретимно. Быстрый катамаран Power Jet доставит вас всего за 5 часов и 45 минут, превращая дорогу в настоящее приключение. Рейсы отправляются по пятницам и воскресеньям в 14:45, с остановкой на острове Милос.

Хорошая новость — можно взять с собой автомобиль, что позволит исследовать Крит свободно, без ограничений. А для первых путешественников действует акция: скидка 30% на обратный билет при покупке маршрута Пирей–Ретимно–Пирей до 10 июля (при регистрации в программе SeaClub).

Достопримечательности, которые оживают

Главная гордость города — венецианская Крепость, возвышающаяся на холме Палеокастро. С её стен открывается вид на Эгейское море, а внутри можно исследовать старинные постройки, включая Мечеть Ибрагим-Хана.

Обязательно загляните к фонтану Римонди — он работает с 1626 года, а вода всё так же бьёт изо львов. Лоджия 16 века теперь служит культурным центром, а церковь Святого Франциска стала Археологическим музеем с уникальными экспонатами от неолита до Рима.

Море на любой вкус

Пляж Ретимно тянется на километры и отлично подойдёт тем, кто любит комфорт и развитую инфраструктуру. Но стоит отъехать немного — и откроются настоящие сокровища.

Palm Beach Превели с рекой и пальмами, дикая Триопетра с тремя скалами, романтичный Святой Покой, идеальный для рыбалки, и Σχοιναριά с кристальной водой — всё это рядом.

Город, который дышит культурой

Летом Ретимно превращается в одну большую сцену. Ренессансный фестиваль, народные праздники в деревнях с лютней, лирой и критским вином, выступления филармонии и танцевальные вечера — всё это вписывается в повседневную жизнь города.

Гастрономия здесь — отдельное удовольствие: таверны в переулках, рестораны с видом на залив, локальные вина, сыры и, конечно, легендарное критское оливковое масло.

Уточнения

Ре́тимнон (греч. Ρέθυμνο, Ρέθυμνον) — город в Греции на севере Крита. Изначально был построен во времена минойской цивилизации (древние Ритимна и Арсиноя). Административный центр общины (дима) Ретимни и периферийной единицы Ретимни в периферии Крите.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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