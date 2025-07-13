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Белла Враки: пляж, который исчезает, и откровение одного момента

Белла Враки: море спрятало этот пляж, но оставило след в сердце
1:57
Туризм

Представьте себе место, где пляж появляется и исчезает в зависимости от капризов моря, а путь на экзотический остров открывается… прямо под ногами. Это не фантазия — это Белла Враки (Bella Vraka), один из самых волшебных пляжей Греции.

пляж Белла Враки, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пляж Белла Враки, Греция

"Живописный, уникальный, волшебный и одновременно экзотический и бесконечно чарующий — он обязательно покорит вас с первого взгляда…"

Место с историей и именем от итальянцев

Пляж получил своё романтичное название от солдат итальянской роты, укрывшихся в 1940 году в густых зарослях острова во время греко-итальянской войны.

Очарованные пейзажем и спасением, они назвали это место Bella Vraka — "красивая лодка". Название прижилось, как и атмосфера чего-то по-настоящему необычного.

Природное волшебство в деталях

Белла Враки соединяет материковую Сивоту с третьим по величине островом в этом регионе — Мега Муртемено. И вот в чём магия: во время прилива пляж скрывается под водой, отрезая остров всего в 20 метрах от берега.

Но когда наступает отлив, появляется узкий песчаный перешеек шириной всего в метр. Он словно мост соединяет два мира, даря путешественникам возможность пересечь его, не замочив ног.

Что нужно знать перед визитом

Несмотря на доступность, пляж остаётся диким — ни шезлонгов, ни кафешек. Всё, что у вас будет, — это солнце, бирюзовая вода, мягкий песок и ощущение, будто вы на краю света. Подготовьтесь заранее: возьмите воду, еду, средства от солнца и наслаждайтесь полной перезагрузкой.

А если вам захочется цивилизации — Сивота совсем рядом. Всего в нескольких минутах ходьбы вас ждут уютные таверны и набережная с мороженым.

Уточнения

Сивота (греч. Σύβοτα) — поселение и бывший муниципалитет в округе Теспротия, Эпир, Греция. Расположено на берегу Ионического моря. Городок выстроен на берегу небольшого залива, по которому тут и там разбросаны небольшие островки (Агиос Николаос, Маврос Орос и др.).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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