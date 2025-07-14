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На улицах Парижа стало на 90% меньше бездомных: как изменилась столица Франции за три года?

Россиянка рассказала о переменах в Париже: путь к чистоте и порядку
1:08
Туризм

Вернувшись в Париж спустя три года, российская блогерша, ведущая канал "Дотошный турист" на платформе "Дзен", была удивлена произошедшими изменениями. В своём посте она поделилась впечатлениями от повторного визита во французскую столицу.

Эйфелева башня
Фото: unsplash.com by JOHN TOWNER, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эйфелева башня

Первое знакомство с городом оставило у неё не самое приятное впечатление из-за большого количества бездомных и мусора на улицах. Однако, приехав в апреле 2025 года, она увидела совсем другую картину.

"Бомжи были — никуда от них не денешься в Париже, видимо. Но если три года назад их было (условно) 20 человек на улицу вдоль домов, то сейчас — двое-трое, не больше. Мусора на улицах, как мне показалось, стало тоже гораздо меньше", — такими фразами описала увиденное россиянка.

Блогерша также отметила отсутствие большого скопления мигрантов в центральных районах. По её словам, на улицах было много людей разной национальности, но все они были заняты делом: работали или куда-то спешили, а не предлагали навязчиво сувениры.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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