Google в Турции получил удар по кошельку — причина вас удивит

Google продолжал нарушать правила конкуренции в Турции под видом рекламы

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Google вновь оказался в центре антимонопольного скандала — и на этот раз Турция не стала ограничиваться предупреждениями. Решение, принятое местным Антимонопольным управлением 26 июня 2025 года, обернулось для компании гигантским штрафом — 355 миллионов 143 тысячи 600 турецких лир.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use нарушения гугл

Что случилось

Турецкий Совет по вопросам конкуренции обвинил Google в нарушении предыдущих антимонопольных обязательств, связанных с приоритетным размещением собственных сервисов при локальном поиске и сравнении цен на размещение.

Речь идёт о решении 2021 года: тогда Google уже получал штраф в размере 296 миллионов лир за то, что поисковик предоставлял собственным сервисам преимущества перед конкурентами. Корпорация была обязана изменить дизайн выдачи, чтобы восстановить справедливую конкуренцию.

Однако, как выяснилось, ситуация повторилась. Формально компания изменила структуру представления информации, но фактически — продолжила злоупотреблять своим положением на рынке.

"Отмазка" не сработала

Google попытался объяснить происходящее тем, что теперь подобное продвижение осуществляется в рамках "рекламы для бизнеса". Но это не убедило регулятора.

"Компания не исполнила свои обязательства. Те же нарушения продолжались под другим видом", — отмечается в заявлении Антимонопольного управления.

Именно по этой причине и был наложен новый штраф в размере более 355 миллионов лир. Но это ещё не всё.

Новые условия: у Google 6 месяцев

Антимонопольный орган обязал Google в течение полугода устранить несправедливые преимущества собственных сервисов:

Никакого приоритета в локальном поиске;

Никаких преимуществ при сравнении цен на размещение.

По словам представителей ведомства, эти шаги являются критически важными для восстановления добросовестной конкуренции на рынке цифровых услуг.

Уточнения

Google — компания Google LLC.



Конкуре́нция (от лат. concurrentia — "столкновение, сбегание") — соперничество.

