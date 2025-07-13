Google в Турции получил удар по кошельку — причина вас удивит

Google вновь оказался в центре антимонопольного скандала — и на этот раз Турция не стала ограничиваться предупреждениями. Решение, принятое местным Антимонопольным управлением 26 июня 2025 года, обернулось для компании гигантским штрафом — 355 миллионов 143 тысячи 600 турецких лир.
Турецкий Совет по вопросам конкуренции обвинил Google в нарушении предыдущих антимонопольных обязательств, связанных с приоритетным размещением собственных сервисов при локальном поиске и сравнении цен на размещение.
Речь идёт о решении 2021 года: тогда Google уже получал штраф в размере 296 миллионов лир за то, что поисковик предоставлял собственным сервисам преимущества перед конкурентами. Корпорация была обязана изменить дизайн выдачи, чтобы восстановить справедливую конкуренцию.
Однако, как выяснилось, ситуация повторилась. Формально компания изменила структуру представления информации, но фактически — продолжила злоупотреблять своим положением на рынке.
Google попытался объяснить происходящее тем, что теперь подобное продвижение осуществляется в рамках "рекламы для бизнеса". Но это не убедило регулятора.
"Компания не исполнила свои обязательства. Те же нарушения продолжались под другим видом", — отмечается в заявлении Антимонопольного управления.
Именно по этой причине и был наложен новый штраф в размере более 355 миллионов лир. Но это ещё не всё.
Антимонопольный орган обязал Google в течение полугода устранить несправедливые преимущества собственных сервисов:
По словам представителей ведомства, эти шаги являются критически важными для восстановления добросовестной конкуренции на рынке цифровых услуг.
Google — компания Google LLC.
Конкуре́нция (от лат. concurrentia — "столкновение, сбегание") — соперничество.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?