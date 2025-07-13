Алкоголь, еда и море: как не испортить отпуск

Купание после еды: когда стоит быть осторожным по мнению врачей

2:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждое лето на пляжах разгорается одна и та же драма: родители не пускают детей в воду после еды. Полчаса, час, а то и все три. Детей это, мягко говоря, расстраивает. А вот врачи считают: пора с этим завязывать.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/73/e0/f5/73e0f572fb54b48149e47e05859817df.jpg Девушка плавает в бассейне

"Запрет купаться после еды — это больше городской миф, чем реальная угроза", — говорит кардиолог Клаус Панис.

Почему так думают?

Во время пищеварения действительно больше крови идет к желудку и кишечнику. Мышцы при этом получают чуть меньше кровоснабжения, поэтому может появиться вялость и сонливость. Но!

Это не значит, что вы утонете, если зайдете в воду. Организм способен обеспечивать и пищеварение, и движение одновременно. Это подтверждают и такие организации, как Американский Красный Крест.

"Самая большая опасность в море — не переедание, а утопление", — напоминает Панис.

Что может случиться на самом деле?

Если сразу после плотной еды прыгнуть в воду, на живот будет давить вода. Это может вызвать рвоту. А дальше — опасность вдыхания воды, что чревато аспирацией. Отсюда и главные риски.

Алкоголь — отдельный разговор. Он расширяет сосуды, а холодная вода, наоборот, сужает. Такой резкий контраст может вызвать головокружение, нарушение координации и даже обморок. Добавим сюда переоценку своих возможностей — и вот уже риск утонуть становится вполне реальным.

Как долго переваривается пища?

Первые 15 секунд — старт пищеварения

Желудок освобождается от пищи через 40 минут — 2 часа

Полное всасывание в кишечнике занимает до 72 часов

"Директива "ждать два часа” дана с запасом — на случай плотного приема пищи и незаметных перекусов", — объясняет специалист.

Когда быть особенно осторожным?

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (коронарный атеросклероз, миокардит, синдром удлиненного QT и др.) стоит проконсультироваться с врачом перед отпуском.

Погружение в холодную воду может спровоцировать резкое замедление пульса и даже сердечный приступ.

"Риск внезапной сердечной смерти летом у таких пациентов возрастает. Об этом нельзя забывать".

Уточнения

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца — международное гуманитарное движение, основанное в 1863 году и объединяющее более 17 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтёров) по всему миру.

