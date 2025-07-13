Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Круговая тренировка для сжигания жира: быстро и эффективно
Почему комары и паразиты опаснее акул и львов — данные экспертов
Обновление интерьера: как расстаться с предметами, которые вас не радуют
Mia Boyka призналась, как она избежит новых скандалов
Кинолог Голубев: миф о крепком здоровье дворняг не подтверждён
Вредные компоненты в шампунях и кондиционерах разрушают волосы
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Тепловой удар: 3 напитка, которых нужно избегать в жару, по мнению врача
Кремовый — главный цвет обуви лета 2025

Алкоголь, еда и море: как не испортить отпуск

Купание после еды: когда стоит быть осторожным по мнению врачей
2:32
Туризм

Каждое лето на пляжах разгорается одна и та же драма: родители не пускают детей в воду после еды. Полчаса, час, а то и все три. Детей это, мягко говоря, расстраивает. А вот врачи считают: пора с этим завязывать.

Девушка плавает в бассейне
Фото: https://i.pinimg.com/736x/73/e0/f5/73e0f572fb54b48149e47e05859817df.jpg
Девушка плавает в бассейне

"Запрет купаться после еды — это больше городской миф, чем реальная угроза", — говорит кардиолог Клаус Панис.

Почему так думают?

Во время пищеварения действительно больше крови идет к желудку и кишечнику. Мышцы при этом получают чуть меньше кровоснабжения, поэтому может появиться вялость и сонливость. Но!

Это не значит, что вы утонете, если зайдете в воду. Организм способен обеспечивать и пищеварение, и движение одновременно. Это подтверждают и такие организации, как Американский Красный Крест.

"Самая большая опасность в море — не переедание, а утопление", — напоминает Панис.

Что может случиться на самом деле?

Если сразу после плотной еды прыгнуть в воду, на живот будет давить вода. Это может вызвать рвоту. А дальше — опасность вдыхания воды, что чревато аспирацией. Отсюда и главные риски.

Алкоголь — отдельный разговор. Он расширяет сосуды, а холодная вода, наоборот, сужает. Такой резкий контраст может вызвать головокружение, нарушение координации и даже обморок. Добавим сюда переоценку своих возможностей — и вот уже риск утонуть становится вполне реальным.

Как долго переваривается пища?

  • Первые 15 секунд — старт пищеварения
  • Желудок освобождается от пищи через 40 минут — 2 часа
  • Полное всасывание в кишечнике занимает до 72 часов

"Директива "ждать два часа” дана с запасом — на случай плотного приема пищи и незаметных перекусов", — объясняет специалист.

Когда быть особенно осторожным?

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (коронарный атеросклероз, миокардит, синдром удлиненного QT и др.) стоит проконсультироваться с врачом перед отпуском.

Погружение в холодную воду может спровоцировать резкое замедление пульса и даже сердечный приступ.

"Риск внезапной сердечной смерти летом у таких пациентов возрастает. Об этом нельзя забывать".

Уточнения

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца  — международное гуманитарное движение, основанное в 1863 году и объединяющее более 17 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтёров) по всему миру.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе
Авто
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Популярное
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет

Эти 8 автомобилей спокойно проезжают 500 тысяч километров и не просят капитального ремонта. Убедитесь, что такие машины ещё существуют.

Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Замороженные активы, санкции и оружие: что ждать от заявления Трампа по России? Любовь Степушова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Последние материалы
Почему ваши томаты мелкие
Эффективное кардио для занятых отцов: потратьте всего 10 минут
Генетика без гарантий: редкие болезни и трудности раннего выявления
Россия и международный туризм: как е-виза открывает новые горизонты
Регулярная чистка зубов предотвращает у собак зубной камень и воспаления
Алла Пугачёва усилила охрану в Юрмале: два телохранителя сопровождают звезду на прогулках
Серый, синий, зелёный: дизайнер назвала модные цвета
Ксения Бородина рассказала, когда планирует родить ребёнка
Электромобили с самой быстрой зарядкой — рейтинг 2025 года
Всегда на стиле — и недорого: 10 вещей, которые стоит приобрести на летних распродажах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.