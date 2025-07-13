Россия открывает двери: 230 тысяч туристов уже воспользовались электронной визой

Россия и международный туризм: как е-виза открывает новые горизонты

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия становится всё более доступной для иностранных гостей — и не только для тех, кто мечтает увидеть Красную площадь или Эрмитаж. Всё больше путешественников, бизнесменов и гостей страны приезжают по электронной визе.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex 'Florstein' Fedorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эрмитаж

За первые пять месяцев 2025 года Россию уже посетили более 230 тысяч человек, оформивших въезд именно в этом формате. Всего с момента запуска системы е-виз количество таких поездок достигло 940 тысяч, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Что изменится в ближайшее время?

Скоро электронная виза станет ещё удобнее. Планируется, что её срок действия увеличат до 120 дней, а находиться в стране по ней можно будет до 30 дней.

Это делает формат особенно привлекательным как для туристов, так и для деловых поездок и визитов к друзьям и родственникам.

Кто может оформить е-визу?

Туристы, желающие исследовать Россию

Бизнесмены, направляющиеся на переговоры

Гости, приезжающие по личным причинам

Те, кто едет по гуманитарным основаниям

Главное преимущество — простота оформления и отсутствие необходимости лично посещать консульство. Все этапы — от подачи заявления до получения документа — проходят онлайн.

В условиях меняющегося международного туризма упрощённый формат виз становится всё более актуальным.

Россия идёт в ногу со временем и делает шаги навстречу тем, кто хочет узнать её ближе — будь то по делам или по велению сердца.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

