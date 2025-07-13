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Как избежать укуса гадюки в походе: простые правила, о которых вам стоит знать

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1:54
Туризм

Вы когда-нибудь задумывались, что делать, если в походе под ногами вдруг зашипит гадюка? Эти змеи на самом деле не агрессивны — они стараются скрыться при первом же признаке опасности. Но если почувствуют угрозу, вполне могут укусить. Чтобы этого не произошло, важно знать простые, но эффективные правила.

Гадюка степная
Фото: commons.wikimedia.org by Петроченко Виктор Иванович
Гадюка степная

Где не стоит совать руки и ноги

Наибольший риск встречи со змеёй — при сборе грибов, ягод или просто при передвижении по зарослям. Не засовывайте руки, ноги (и особенно пятую точку) туда, где не видите, что внутри.

Камни, валежник и густые кусты — идеальные укрытия для гадюки. Прежде чем присесть отдохнуть, осмотритесь. Легкий шум, постукивание палкой — отличный способ предупредить змею о вашем приближении и дать ей шанс скрыться.

Правильная одежда — ваша броня

Надёжные треккинговые ботинки и длинные штаны — обязательный минимум для похода. Они станут барьером между вашей кожей и клыками гадюки, если всё же столкновение произойдёт.

Не оставляйте вещи без присмотра

Иногда змея может заползти в оставленный на земле рюкзак, куртку или ботинок, особенно если они лежат долго в траве. Поэтому, если отвлеклись — возьмите вещи с собой или положите их в безопасное место.

Ходите по открытым тропам

Избегайте зарослей и выбирайте маршруты с хорошей видимостью. Так проще заметить змею и обойти её стороной. Хорошая тропа — ваш лучший союзник.

И не забывайте о собаках

Собаки часто становятся жертвами укусов — они обнюхивают всё подряд и могут неосознанно спровоцировать змею. В походе держите питомца на поводке — это важно и для его безопасности, и для охраны дикой природы.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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