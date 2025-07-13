Пятая свобода воздуха: как обойти стандарты и сэкономить на перелетах?

Секреты авиаперелетов: что такое пятая свобода воздуха и как ею воспользоваться

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы бронировали билеты из США в Лондон, скорее всего, ваш выбор ограничивался американскими или британскими авиакомпаниями — United, Delta, British Airways, Virgin Atlantic. Но есть рейсы, которые игнорируют географические правила и открывают гораздо больше возможностей. Речь о "пятой свободе воздуха" — настоящей лазейке для тех, кто знает, где искать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) самолет

Что это такое?

Пятая свобода — это правило, позволяющее авиакомпаниям летать между двумя странами, не являясь "родной" ни для одной из них. Например, Singapore Airlines может выполнять рейс Нью-Йорк — Франкфурт, даже не базируясь ни в США, ни в Германии.

"Право или привилегия в отношении регулярных международных авиаперевозок, предоставляемая одним государством другому, на посадку и приём рейсов из третьего государства или следующих в него".

Проще говоря, авиакомпания из страны A может летать по маршруту A-B-C, при этом продавать билеты и на участок B-C. Это не только законно, но и удобно — как для пассажиров, так и для самих перевозчиков.

Почему это выгодно?

Когда-то такие рейсы были необходимостью — самолётам не хватало дальности. Сегодня они позволяют авиакомпаниям использовать технику эффективнее: вместо ночной стоянки в чужом аэропорту — ещё один полноценный рейс.

Для пассажиров — это шанс сэкономить или попробовать премиальные салоны на коротких маршрутах.

Уточнения

Singapore Airlines (SGX: SIAL) — национальная авиакомпания Сингапура, образована 1 мая 1947 года. Базовым для авиакомпании является аэропорт Чанги — основной гражданский аэропорт города Сингапур. Логотипом Singapore Airlines является птица, которая исходит из криса. В 1987 году логотип авиакомпании претерпел незначительные изменения.

