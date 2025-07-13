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В сердце Роны спрятан средневековый клад: узнайте, где его искать

Виноделие и традиции: этот город рядом с Лионом скрывает загадку, которую не найдёте в путеводителях
2:10
Туризм

Вы знали, что в самом сердце департамента Рона спрятан настоящий средневековый клад, незаслуженно забытый туристами? Всего в нескольких километрах от Лиона находится городок, который будто сошёл со страниц старинной хроники.

Трабуль Перуж, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Pignato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трабуль Перуж, Франция

Средневековье, которое можно потрогать

Первое впечатление — мощёные улочки, охристые фасады и черепичные крыши, словно не тронутые временем. Город почти не менялся веками: даже оборонительные стены сохранились частично.

Центральная площадь с древним фонтаном до сих пор служит местом встреч — сцена из прошлого, оживающая каждый день.

Весна, лето, осень и зима — четыре лица одного города

Каждое время года раскрывает этот город по-своему. Весной здесь особенно красиво — старые глицинии окрашивают фасады в сиреневые тона. Летом проходят ночные экскурсии при факелах — тени на стенах, шепот легенд и мистика старины.

Осенью виноградники за городскими воротами полыхают золотом, а виноделы приглашают на дегустации. А зима? Рождественская ярмарка на главной площади, запах глинтвейна и каштанов, и тихий праздник света, более душевный, чем в Лионе.

Секретные трабули: прямая связь с прошлым

Эти скрытые проходы не просто эстетическое чудо — они были созданы, чтобы укрыться от непогоды и быстрее добраться до воды. Каменные лестницы, готические арки, внутренние дворики за тяжёлыми дверями…

Один из них, "Гранд Трабуль", проходит через четыре здания и в войну спасал жизни, укрывая Французское сопротивление от нацистских патрулей.

Романская церковь и ремесленные традиции

Церковь XII века с фресками и колокольней — сердце города. Здесь по-прежнему можно встретить мастеров, демонстрирующих техники средневекового ткачества.

Особенно впечатляет "Трабуль ремесленников" — место, где, кажется, ткань ещё не остыла от последних станков. И это городок Перуж.

Уточнения

Лио́н (фр. Lyon, франкопров. Liyon,) — город во Франции, административный центр региона Овернь — Рона — Альпы, особого административного образования Лионская метрополия и 14 кантонов.  Знаменит в первую очередь своей гастрономией, архитектурой и древней историей.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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