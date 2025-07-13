В глубине Прованса нашли средневековый рай: где скрывается настоящее цветочное волшебство

Власти Франции добавили Bormes-les-Mimosas в реестр самых красивых деревень

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сердце Прованса, вдали от шумного побережья, находится деревушка, которая не просто красива — она получила престижный титул "Plus Beaux Villages de France".

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Прованс

Волшебство в цветах и камне

Bormes‑les‑Mimosas — средневековый поселок на холме у Средиземного моря. Узкие мощёные улочки, дома цвета охры и россыпь цветов создают атмосферу гармонии. В сентябре 2024 года он вошёл в список самых красивых французских деревень.

Почему именно он

Деревушке присвоен этот титул благодаря трём качествам:

прекрасно сохранившееся средневековое ядро с мощеной брусчаткой и руинами замка,

цветочное великолепие — пальма первенства за мимозой,

активная работа местных властей по сохранению природы (от массива Мор и до побережья).

Путешествие во времени

Прогулявшись по Bormes‑les‑Mimosas, вы будто углубляетесь в Средневековье: узкие тропинки, арки и старинный замок — хотя от него остались только руины, вид отсюда — волшебный. Множество ремесленных лавочек, мастерских и галерей делают прогулку живой и интересной.

Куда ещё идти

Парк Гонсалес — "Jardin Remarquable", с экзотическими растениями из Австралии, мимозой, эвкалиптами и колоритом, словно вы в другом измерении.

Маршруты по окрестностям — прогулки по горам, скрытые пляжи (например, Estagnol или Cabasson) и винодельни региона Côtes de Provence, где можно продегустировать вина.

Когда ехать

Зима (янв-март) — мимоза в цвету, мало туристов.

Весна (апр-июнь) — природа оживает, идеальная погода.

Лето (июль-авг) — пляжи и море в приоритете, много людей.

Осень (сент-окт) — мягкая температура, путешествовать удобно.

Полезные советы

В старый центр нельзя заезжать на машине — парковка у входа, затем пешком.

Для прогулок по окрестностям запаситесь удобной обувью и водой.

Bormes-les-Mimosas — это не просто ещё одна живописная деревушка в Провансе. Её включение в список самых красивых деревень Франции подтверждает: здесь сошлись история, природа и культура в идеальной гармонии. Титул Plus Beaux Villages de France — не формальность, а заслуженное признание уникальной атмосферы, кропотливой работы местных властей и бережного отношения к наследию. Если вы ищете место, где можно почувствовать дух Средиземноморья и прикоснуться к живой истории — Bormes-les-Mimosas станет настоящим открытием.

Уточнения

Мимо́за (лат. Mimosa) — род цветковых растений семейства Бобовые (Fabaceae).



Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. "провинция") — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

