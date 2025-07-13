В глубине Прованса нашли средневековый рай: где скрывается настоящее цветочное волшебство

В сердце Прованса, вдали от шумного побережья, находится деревушка, которая не просто красива — она получила престижный титул "Plus Beaux Villages de France".
Bormes‑les‑Mimosas — средневековый поселок на холме у Средиземного моря. Узкие мощёные улочки, дома цвета охры и россыпь цветов создают атмосферу гармонии. В сентябре 2024 года он вошёл в список самых красивых французских деревень.
Деревушке присвоен этот титул благодаря трём качествам:
Прогулявшись по Bormes‑les‑Mimosas, вы будто углубляетесь в Средневековье: узкие тропинки, арки и старинный замок — хотя от него остались только руины, вид отсюда — волшебный. Множество ремесленных лавочек, мастерских и галерей делают прогулку живой и интересной.
Bormes-les-Mimosas — это не просто ещё одна живописная деревушка в Провансе. Её включение в список самых красивых деревень Франции подтверждает: здесь сошлись история, природа и культура в идеальной гармонии. Титул Plus Beaux Villages de France — не формальность, а заслуженное признание уникальной атмосферы, кропотливой работы местных властей и бережного отношения к наследию. Если вы ищете место, где можно почувствовать дух Средиземноморья и прикоснуться к живой истории — Bormes-les-Mimosas станет настоящим открытием.
Мимо́за (лат. Mimosa) — род цветковых растений семейства Бобовые (Fabaceae).
Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. "провинция") — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?