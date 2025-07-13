Камни шёпотом расскажут: почему Bargème называют "самым живописно деревней Франции"

Bargème признана одной из самых красивых деревень Франции департамент Вар

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь бывали в месте, где время будто остановилось? Где каждый камень шепчет древние истории, а за каждым поворотом открывается вид, от которого захватывает дух? Во французском департаменте Вар есть такая деревня — Bargème.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Bargème

Почему именно Bargème

Высота и виды

Находясь на высоте в 1 097 м, Bargème — самая высокая деревня департамента Вар. Это словно естественная смотровая площадка, где при ясной погоде можно разглядеть Преальпы, долину и даже проблеск Средиземного моря .

Находясь на высоте в 1 097 м, Bargème — самая высокая деревня департамента Вар. Это словно естественная смотровая площадка, где при ясной погоде можно разглядеть Преальпы, долину и даже проблеск Средиземного моря . Живая средневековая атмосфера

Узкие мощёные улочки, старинные арки и мощные каменные стены создают ощущение переноса в XIII век. Руины замка Сабран- де-Понтев и сохранившиеся укрепления — памятники драматической истории и архитектуры .

Узкие мощёные улочки, старинные арки и мощные каменные стены создают ощущение переноса в XIII век. Руины замка Сабран- де-Понтев и сохранившиеся укрепления — памятники драматической истории и архитектуры . Тихая жизнь вне плясок набережной

Здесь нет толп туристов и суеты — только эхо шагов и шёпот камня. Как написано: «…соседские жители тихо разговаривают, ветер шуршит листвой» .

Истории в камне и легендах

Замок Сабран-де-Понтев

Постройка XIII века с мрачной репутацией: события войны религий и убийство сеньора в 1578 году оставили глубокий след в истории, и до сих пор замок будто хранит тайны своего падения .

Постройка XIII века с мрачной репутацией: события войны религий и убийство сеньора в 1578 году оставили глубокий след в истории, и до сих пор замок будто хранит тайны своего падения . Укрепления и ворота

Две главные — Врата Гарды и Врата Восхода — ещё веками сдерживали врагов. Прогулка по ним — словно путешествие во времени, к истокам средневековых сказаний .

Что посмотреть и чем заняться

Прогулка по стенам

Узкие улицы и остатки стен позволяют ощутить атмосферу прошлого и увидеть совпадение селений и природы.

Узкие улицы и остатки стен позволяют ощутить атмосферу прошлого и увидеть совпадение селений и природы. Панорама с позиции высоты

Идёшь к краю деревни — и открывается бесконечный вид, укрытый туманом или ясностью, как подарок природы .

Практическое: как доехать и когда ехать

Ориентир по времени

Деревня расположена в красивейших окрестностях Вердонского природного парка — дорога извилиста и живописна, учитывайте это при планировании.

Деревня расположена в красивейших окрестностях Вердонского природного парка — дорога извилиста и живописна, учитывайте это при планировании. Сезоны

Летом — жарко, но виды бесподобны. Весна и осень — идеальное время для пеших прогулок и наслаждения природой.

Bargème — это не просто деревня, а окно в другое время. Здесь хочется замедлиться, вслушаться в тишину и просто быть. Если вы ищете уголок Франции, где красота природы сочетается с дыханием истории — вам сюда.

Уточнения

Сре́дние века́ также Средневеко́вье — принятое в современной исторической науке обозначение периода истории преимущественно Европы и Ближнего Востока, следующего после Античности и предшествующего Новому времени.



Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

