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Адреналин на грани жизни и смерти: что происходит на улицах Памплоны

Сан-Фермин: как Памплона превратилась в центр экстремальных развлечений
1:29
Туризм

Испанский город Памплона охвачен безумием фиесты Сан-Фермин. Тысячи людей, словно одержимые, стекаются сюда, готовые платить баснословные деньги за возможность испытать леденящий кровь адреналин. Забеги с быками, "энсьерро" — вот что манит их в этот северный уголок Испании.

Забег быков
Фото: flickr.com by Ana Rey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Забег быков

Каждое утро, ровно в восемь, улицы Памплоны превращаются в арену смертельной игры. В белых одеждах и красных банданах, участники бросаются бежать, а за ними с неумолимой яростью несутся шесть взбесившихся быков. Полмили страха, три минуты отчаянного бегства, и всё это — на глазах у ликующей толпы.

Несмотря на отсутствие предварительной регистрации, участие в забеге — это игра со смертью. Ежегодно сотни получают травмы, а история хранит печальные страницы с именами шестнадцати погибших. Последний смертельный случай произошёл не так давно, напоминая о том, что здесь, в Памплоне, опасность — это не просто слово.

Слава о забегах с быками облетела мир благодаря роману Эрнеста Хемингуэя. С тех пор Памплона стала Меккой для любителей острых ощущений. Цены взлетели до небес, но это не останавливает жаждущих адреналина. Гостиницы переполнены, и безумие фиесты Сан-Фермин продолжается. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Пампло́на (Ирунья) (исп. Pamplona, баск. Iruña, лат. Pompaelo, Pompelon, Pompeiopolis, Pampilona) — столица автономной области Наварра на севере Испании, один из древнейших городов страны.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Сан-Фермин: как Памплона превратилась в центр экстремальных развлечений
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