Русская речь в Чехии: как громкость может создать конфликт — что вам нужно знать

Культура общения: почему чешские жители недоумевают от русских туристов

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В тихом чешском городке Кутна-Гора, среди старинных зданий и мощёных улочек, разворачивается драма межкультурного общения. Русская женщина, уже два десятилетия живущая в Чехии, стала свидетельницей забавного и одновременно показательного эпизода. Группа туристов из России, расположившись в местном кафе, оживлённо обсуждала меню. Их громкая, эмоциональная речь, привычная для русского уха, вызвала совсем иную реакцию у окружающих чехов.

Фото: flickr.com by Herbert Frank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кутна-Гора

Блогер, поделившаяся этой историей в своём онлайн-дневнике, отметила, что со стороны могло показаться, будто туристы ссорятся. На самом же деле они просто выбирали блюда, используя привычную для них манеру общения. Однако для чешского персонала кафе, привыкшего к более сдержанному тону, это звучало как проявление агрессии.

Автор блога объясняет это разницей в культурных нормах. В России громкая речь часто воспринимается как признак искренности и вовлечённости в разговор. Чехи же, напротив, ценят сдержанность и тактичность. То, что для русского уха звучит как обычная беседа, для чеха может показаться грубостью.

Этот коммуникативный барьер приводит к взаимному непониманию. Русские туристы могут воспринимать чехов как недружелюбных, не осознавая, что их манера общения просто не соответствует местным нормам.

Однако решение этой проблемы довольно простое: достаточно говорить немного тише, чаще улыбаться и использовать вежливые формулировки. Блогер признаёт, что это может быть непросто, особенно в компании соотечественников, но, по её словам, даже небольшие изменения в поведении, такие как улыбка и уместная шутка, могут значительно улучшить взаимопонимание. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

