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Необъяснимые ритуалы: что иностранцы до сих пор не понимают о русских

Три русских ритуала, которые удивляют иностранцев
1:19
Туризм

Русская культура порой кажется иностранцам набором странных и необъяснимых ритуалов. Блогер, путешествующая по миру и ведущая дзен-канал "тут вам не там", поделилась наблюдениями своих зарубежных друзей, которые были немало озадачены некоторыми российскими обычаями.

Российский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Wanwa, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Российский флаг

Первое, что вызывает удивление — это традиция поминальных трапез на кладбищах. Иностранцы не понимают, как можно есть среди могил, и считают это кощунственным. В их культурах поминки, как правило, проходят в других местах, где обстановка более располагает к воспоминаниям и скорби.

Ещё одна привычка, которая ставит в тупик иностранцев, — это любовь россиян к домашней еде в дороге. Зачем везти с собой сумки с провизией, если в поезде или самолёте можно заказать еду? Иностранцы видят в этом либо страх перед невкусной едой, либо банальную экономию.

Наконец, иностранцы поражаются тому, как русские женщины всегда стараются выглядеть безупречно. Даже вдали от модных бутиков они умудряются одеваться стильно и элегантно. Иностранцы часто объясняют это желанием привлечь внимание мужчин, но сами россиянки утверждают, что им просто нравится быть красивыми.

Уточнения

Тради́ция (от лат. trāditiō «предание», обычай) — сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта, система норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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