Ядовитый голубой дракон снова на Пхукете: почему его боятся даже опытные дайверы?

Ядовитый голубой дракон обнаружен на пляже Карон — что нужно знать туристам

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдыхающим на популярном пляже Карон, расположенном на острове Пхукет, стоит быть особенно внимательными. В прибрежных водах вновь замечен ядовитый морской обитатель, известный как "голубой дракон", которого в последний раз видели лишь 200 лет назад.

Фото: flickr.com by Sylke Rohrlach, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Голубой дракон

Этот опасный слизень, научное название которого Glaucus Atlanticus, не появлялся в этих местах почти два года. Местные власти настоятельно рекомендуют не прикасаться к нему ни в коем случае, поскольку его яд может быть смертельно опасен.

Эти небольшие, но коварные существа, напоминающие миниатюрных шестикрылых драконов с яркой синей окраской, обычно встречаются в океанах и тёплых водах Австралии, Южной Африки и Европы.

Несмотря на свой скромный размер (всего 2,5-3,5 см в длину), "голубой дракон" обладает мощным ядом, который поражает нервную систему и разрушает клетки кожи, поэтому, если вы увидите это необычное создание, лучше полюбоваться им издалека и ни в коем случае не пытаться поймать. Об этом сообщает тайский портал News1.

Уточнения

Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально ‘мыс Саланг’) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.

