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Невероятный случай в Малайзии: туристы искали курорт, показанный в фейковом видео

Малайзийские туристы стали жертвами фейкового курорта, созданного ИИ
1:58
Туризм

Малайзийские туристы стали жертвами искусно сгенерированного фейка, поверив в существование горного курорта, созданного искусственным интеллектом. Пожилая пара из Куала-Лумпура, вдохновлённая репортажем вымышленного телеканала TV Rakyat, отправилась в трёхчасовое путешествие в штат Перак, надеясь увидеть живописные горы, канатную дорогу и мини-зоопарк, показанные в ролике.

Малайзия
Фото: flickr.com by calflier001, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Малайзия

Однако, прибыв на место, они столкнулись с суровой реальностью. Сотрудница отеля, куда они заселились, была крайне удивлена их вопросом о том, как добраться до канатной дороги Kuak Skyride. Девушка, поделившись этой комичной ситуацией в социальных сетях, рассказала, как долго ей пришлось убеждать разочарованных туристов в том, что никакого курорта, показанного в видео, в действительности не существует.

Пожилая туристка, осознав обман, даже пригрозила подать в суд на создателей фейкового репортажа. Скандальное видео, вызвавшее широкий резонанс и обеспокоенность по поводу реалистичности сгенерированных изображений, вскоре было удалено из Сети.

Внимательные пользователи обратили внимание на несоответствия в ролике, например, зимнюю куртку журналиста на фоне летней одежды туристов, а также на кабины канатной дороги, "плывущие по воздуху" без тросов.

Этот случай стал ещё одним примером того, как искусственный интеллект может вводить в заблуждение. Ранее сообщалось о случаях, когда нейросети давали туристам нереалистичные рекомендации по подбору туров, предлагая заниженные цены и вводя в заблуждение относительно стоимости поездок. Эксперты предупреждают, что полагаться на ответы ИИ при планировании путешествий пока не стоит, поскольку он не способен заменить профессиональные услуги турагентов. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, территория — 330 803 км², состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем — Западная Малайзия и Восточная Малайзия.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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