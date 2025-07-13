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Секреты нового курорта: Багамы готовятся к открытию Селебрейшн-Ки в 2025 — что вас там ждёт?

Круиз на Селебрейшн-Ки: что ожидать от нового отдыха на Багамах
2:33
Туризм

Слышали о Селебрейшн-Ки? Уже этим летом Багамы пополнятся новой звездой круизного туризма. Один из мировых лидеров индустрии, компания Carnival, открывает собственный остров-курорт, созданный буквально с нуля — и обещает, что он станет их "жемчужиной".

Круизный лайнер
Фото: commons.wikimedia.org by Marc-Lautenbacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Круизный лайнер

Остров мечты с миллиардными амбициями

Carnival уже владеет двумя островами — Хаф-Мун-Кей и Принцесс-Кейс, но Селебрейшн-Ки должен превзойти их по масштабу и впечатлениям. Курорт строился как уникальное место, где переплетаются традиционная багамская культура и современный комфорт.

"Мы инвестируем чуть больше полумиллиарда долларов, потому что очень уверены в этом направлении и считаем, что наших гостей ждут незабываемые впечатления", — заявил старший вице-президент по глобальным продажам и торговому маркетингу Адольфо М. Перес.

Что ждёт гостей?

Остров разделён на тематические зоны:

  • Лагуна Калипсо — взрослый уголок с баром прямо у воды, диджеями и плавучими кабинками.
  • Лагуна Старфиш — водные аттракционы и развлечения для всей семьи.
  • Бухта Локоно — магазины, уличные фестивали и багамская еда.
  • Pearl Cove — пляжный клуб с видом на Карибское море.

Ключевая особенность — крупнейшая в Карибском бассейне система пресноводных лагун. Добавьте сюда частные клубы, бунгало и прогулки по яркому рынку с местными сувенирами — и вы поймёте, почему этот проект привлекает столько внимания.

Когда старт?

Первый круиз к Селебрейшн-Ки отправится 18 июля 2025 года. Всего на остров в течение первого года зайдут 18 лайнеров Carnival из 10 портов приписки. Планируется порядка 500 заходов — это около двух миллионов туристов за год.

Один из самых популярных пакетов — трёхдневный круиз с отправлением из Майами или Орландо. Всего за 275 долларов (цена может варьироваться в зависимости от сезона и судна) вы получаете полный день развлечений и возвращение на материк. Также доступны круизы на 4 и 5 дней с другими остановками на Багамах.

С учётом недавнего недовольства клиентов по поводу изменений в программе лояльности Carnival, новая курортная звезда может стать именно тем, что вернёт компании симпатию путешественников.

Уточнения

Содру́жество Бага́мских Острово́в (англ. Commonwealth of the Bahamas,) — государство на одноимённых островах, к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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