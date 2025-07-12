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Чунцинский ресторан Pipa Yuan стал мировым рекордсменом: как он обслужил 5 851 гостя за один вечер?

История и современность Чунцина: что делает его уникальным и неповторимым
2:21
Туризм

Чунцин умеет удивлять. Этот горный мегаполис на юго-западе Китая, где футуристические небоскрёбы соседствуют с древними храмами, стал домом для уникального рекордсмена. В 2022 году ресторан Pipa Yuan Shiweixian HotPot, расположенный на холме в районе Наньань, попал в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире по числу одновременно обслуживаемых гостей — 5 851 человек за 888 столами.

Чунцин, Китай
Фото: unsplash.com by Sean Pollock is licensed under Free to use under the Unsplash License
Чунцин, Китай

Главное блюдо здесь — традиционный хот-пот: острый бульон с мясом, овощами и лапшой, приготовленный прямо на глазах. Но ресторан стал известен не только благодаря еде — ночная подсветка, китайские фонари и панорамный вид на город превратили его в настоящую достопримечательность. В высокий сезон столик придётся поискать — иногда до получаса. Но кто ищет, тот находит.

Чунцин: неоновый муравейник с исторической душой

Менее чем в 700 милях от Гонконга раскинулся город, будто вышедший из фильмов в стиле киберпанк. Чунцин — это не просто ультрасовременные поезда и морские порты, но и бережно хранимая культура.

Прогуляйтесь по старинным кварталам, загляните в древний город Аньцзю с фольклорными танцами, ремесленными лавками и атмосферой прошлого.

Не забудьте о Храме Чунцин, действующем с 1778 года. Здесь особенно чтят Юэ Лао — бога брака. По легенде, если встряхнуть бутылку с уксусом у его статуи и помолиться, можно укрепить отношения.

Символ архитектурного величия — Большой народный зал Чунцина, вмещающий 4 000 человек. А для любителей нестандартного туризма — музей на месте бывшего военного ядерного завода № 816, когда-то секретного объекта, а теперь — открытого бункера с мрачной историей.

Как добраться

Чунцин Цзянбэй — международный аэропорт, обслуживающий внутренние и зарубежные рейсы. Из других городов Китая сюда можно доехать на одном из 400 скоростных поездов. Главное — заранее уточните визовые требования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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