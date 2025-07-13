Орхива: маленький испанский городок, чтобы найти себя и восстановить гармонию

Скрытые жемчужины Испании: Орхива — место, где оживает душа

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете уединённый уголок Европы, где можно отдохнуть от суеты, восстановиться духовно и вдохновиться природой — добро пожаловать в Орхиву. Этот небольшой испанский городок, спрятавшийся среди гор Сьерра-Невада, стал неофициальной столицей богемного региона Альпухарра и настоящей находкой для тех, кто ценит гармонию и осознанность.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Juan Carlos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Орхива, Испания

Орхива идеально подходит для духовных ретритов. Здесь находятся центры, которые приглашают на йога-программы, медитации и курсы личностного роста. Например:

Amaratva Yoga предлагает занятия на свежем воздухе и практики для будущих мам.

Дом-центр "Свет" уже проводил уникальные оздоровительные мероприятия.

Kaliyoga в пригороде славится не только занятиями, но и массажем, пешими турами и заботой о теле и душе.

Almond Hill House — это творческое пространство с фруктовым садом и бассейном, где проводятся писательские и арт-ретриты.

Чем заняться и что посмотреть

Прогуляйтесь по улицам с историей: церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Эспехасьон и мавританский дворец, ставший мэрией.

Посетите часовню Сан-Себастьян, окружённую садами и фонтанами.

Загляните на местный рынок за домашними сладостями и сувенирами.

Устройте поездку в горы с 4X4 Tours Sierra Nevada — это не просто экскурсия, а настоящее приключение.

Для проживания подойдут уютные Casa Jazmin или Taray Hotel, а вкусно поесть можно в El Limonero, где подают фьюжн-кухню, или в баре Augustine с тапас и местным вином.

Как добраться

Из Гранады в Орхиву ходит автобус, а из Мадрида — рейсы и поезда. Путь займёт всего несколько часов, но ощущение уединения и вдохновения останется надолго.

Уточнения

О́рхива (исп. Órgiva) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина.

