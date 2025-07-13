Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи одобряют: почему тёмный шоколад должен быть в вашем рационе — 5 причин
Сын Газманова показал фото с мамой и отцом из семейного архива
Торбахов теперь не владелец Билайна? Активы арестованы
Фитнес-тренер Мария Артамонова назвала лучшие упражнения на пресс стоя
Сенсационное открытие на дне Северного моря: находка противоречит науке
5 привычек ухода за волосами, которые нужно забыть для здоровых локонов
Наполнитель для кошачьего туалета не требует частой замены: советы по выбору
Высокий сахар повреждает сосуды и ускоряет старение организма
Квокка — самое позитивное животное на планете: особенности и символика

Орхива: маленький испанский городок, чтобы найти себя и восстановить гармонию

Скрытые жемчужины Испании: Орхива — место, где оживает душа
1:57
Туризм

Если вы ищете уединённый уголок Европы, где можно отдохнуть от суеты, восстановиться духовно и вдохновиться природой — добро пожаловать в Орхиву. Этот небольшой испанский городок, спрятавшийся среди гор Сьерра-Невада, стал неофициальной столицей богемного региона Альпухарра и настоящей находкой для тех, кто ценит гармонию и осознанность.

Орхива, Испания
Фото: https://commons.wikimedia.org by Juan Carlos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Орхива, Испания

Орхива идеально подходит для духовных ретритов. Здесь находятся центры, которые приглашают на йога-программы, медитации и курсы личностного роста. Например:

  • Amaratva Yoga предлагает занятия на свежем воздухе и практики для будущих мам.
  • Дом-центр "Свет" уже проводил уникальные оздоровительные мероприятия.
  • Kaliyoga в пригороде славится не только занятиями, но и массажем, пешими турами и заботой о теле и душе.
  • Almond Hill House — это творческое пространство с фруктовым садом и бассейном, где проводятся писательские и арт-ретриты.

Чем заняться и что посмотреть

  • Прогуляйтесь по улицам с историей: церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Эспехасьон и мавританский дворец, ставший мэрией.
  • Посетите часовню Сан-Себастьян, окружённую садами и фонтанами.
  • Загляните на местный рынок за домашними сладостями и сувенирами.
  • Устройте поездку в горы с 4X4 Tours Sierra Nevada — это не просто экскурсия, а настоящее приключение.

Для проживания подойдут уютные Casa Jazmin или Taray Hotel, а вкусно поесть можно в El Limonero, где подают фьюжн-кухню, или в баре Augustine с тапас и местным вином.

Как добраться

Из Гранады в Орхиву ходит автобус, а из Мадрида — рейсы и поезда. Путь займёт всего несколько часов, но ощущение уединения и вдохновения останется надолго.

Уточнения

О́рхива (исп. Órgiva) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Наука и техника
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев Аудио 
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе
Авто
Водителям рекомендовали отвечать не помню на вопрос ГАИ об алкоголе Аудио 
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Последние материалы
Торбахов теперь не владелец Билайна? Активы арестованы
Фитнес-тренер Мария Артамонова назвала лучшие упражнения на пресс стоя
Сенсационное открытие на дне Северного моря: находка противоречит науке
5 привычек ухода за волосами, которые нужно забыть для здоровых локонов
Наполнитель для кошачьего туалета не требует частой замены: советы по выбору
Высокий сахар повреждает сосуды и ускоряет старение организма
Квокка — самое позитивное животное на планете: особенности и символика
Неправильный выбор масла может стать причиной масложора на новых машинах
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Как засолить огурцы без кипячения: быстрый метод, который идеально подходит для жаркого лета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.