Орхива: маленький испанский городок, чтобы найти себя и восстановить гармонию

Если вы ищете уединённый уголок Европы, где можно отдохнуть от суеты, восстановиться духовно и вдохновиться природой — добро пожаловать в Орхиву. Этот небольшой испанский городок, спрятавшийся среди гор Сьерра-Невада, стал неофициальной столицей богемного региона Альпухарра и настоящей находкой для тех, кто ценит гармонию и осознанность.
Орхива идеально подходит для духовных ретритов. Здесь находятся центры, которые приглашают на йога-программы, медитации и курсы личностного роста. Например:
Для проживания подойдут уютные Casa Jazmin или Taray Hotel, а вкусно поесть можно в El Limonero, где подают фьюжн-кухню, или в баре Augustine с тапас и местным вином.
Из Гранады в Орхиву ходит автобус, а из Мадрида — рейсы и поезда. Путь займёт всего несколько часов, но ощущение уединения и вдохновения останется надолго.
О́рхива (исп. Órgiva) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?