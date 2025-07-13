Согне-фьорд: испытайте короля фьордов и откройте для себя его тайны

Здесь Норвегия дикая и настоящая: куда ехать, если вы хотите увидеть настоящие фьорды

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Норвежские фьорды — мечта многих путешественников. Но среди них есть один, который поразит вас больше остальных. Этот фьорд не просто красив — он легендарен. И если вы ищете место, где Норвегия раскрывает своё дикое, первозданное лицо, стоит прислушаться к мнению тех, кто знает страну как свои пять пальцев.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Норвегия

"Самый впечатляющий фьорд" — так называют Согне-фьорд на западном побережье, к северу от Бергена. Его не случайно зовут "королём фьордов": он протянулся вглубь материка на 200 километров и поражает воображение ледниковыми вершинами, водопадами и бесконечными маршрутами для треккинга".

Не просто путешествие — целое приключение

Лучше всего начать маршрут с Бергена: в его аэропорт прилетают рейсы со всей Европы. Отсюда можно:

арендовать машину и ехать своим темпом, останавливаясь у водопадов и панорамных кафе;

сесть на автобус Sognefjord Express через живописные места Восс и Флом;

или же выбрать экспресс-катер Norled — он доставит вас прямо в Балестранд, Лейкангер или Согндал.

Путешествие по воде — это уже часть магии.

Самые яркие моменты

Прокатитесь по Нэрёй-фьорду — одному из самых узких и красивых, занесённому в список ЮНЕСКО.

Загляните в Балестранд — идеальное место, чтобы завершить день бокалом местного сидра.

Доберитесь до обзорной площадки Штегаштайн и ощутите, как замирает дыхание от высоты и вида.

Но помните: с середины осени до весны в Балестранде почти всё закрыто.

Что стоит пропустить?

Ставангер часто популярен из-за Лисе-фьорда, но сам город не предлагает многого. А некоторые достопримечательности, вроде церкви в Боргунде, могут разочаровать, особенно если хочется избежать туристических толп и потери времени.

Уточнения

Фьо́рд также фио́рд (норв. fjord) — узкий, извилистый и глубоко врезающийся в сушу морской залив со скалистыми берегами. Длина фьорда в несколько (чаще всего — в десятки) раз превосходит ширину, а берега в большинстве случаев образованы скалами высотой до 1000 метров.



Короле́вство Норве́гия (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов. Столица Норвегии и резиденция правительства — Осло.

