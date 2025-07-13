Как добраться до Тувалу — самой непосещаемой страны мира: советы от писательницы Аманды Кофи

Тувалу — страна, которая в будущем может уйти под воду. Полезные советы для туристов от Аманды Кофи

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Писательница Аманда Кофи отправилась в Тувалу, небольшое островное государство в Тихом океане, которое может полностью уйти под воду к 2050 году из-за изменения климата.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info остров

Тувалу — наименее посещаемая страна в мире, куда ежегодно приезжают всего около 3700 туристов. Из-за слабой инфраструктуры и минимальной рекламы в сфере туризма она почти не представлена на туристической карте, пишет Business Insider.

Аманда уже побывала в других труднодоступных местах, таких как Бутан и Бангладеш, но Тувалу предоставило ей новые вызовы: сложно скоординировать перелеты, а информации о поездках в интернете почти нет. Она провела там три дня и две ночи и делится полезными советами.

1. Ограниченные рейсы: в Тувалу всего один аэропорт, Международный аэропорт Фунафути, обслуживаемый только Fiji Airways. Рейсы ограничены: один раз в неделю из Нади и три раза в неделю из Сувы. Чтобы сэкономить на перелете, Аманда рекомендует дождаться распродаж авиакомпании и бронировать билеты заранее.

2. Проблемы с бронированием отелей: из-за линии перемены дат Аманда случайно забронировала отель на вечер, когда фактически прибыла в Тувалу. В стране ограниченное количество гостиниц, и они быстро распродаются, особенно из-за приезда строительных бригад для проектов по адаптации береговой линии. Ей пришлось отправить несколько писем, прежде чем она нашла место в NiuEti Lodge.

3. В стране единственный банкомат на территории аэропорта. Поэтому на всякий случай нужно взять с собой наличные во избежание проблем.

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.



