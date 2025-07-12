Олинда: города, где прошлое встречает будущее — узнайте, почему он привлекает миллионы

Олинда не умеет молчать: экзотика Бразилии, где дух праздника не покидает улицы

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На северо-востоке Бразилии, в штате Пернамбуку, притаился город, где прошлое по-прежнему дышит сквозь цветные фасады, узкие улочки и звуки уличной музыки. Речь об Олинде — одном из старейших и самых колоритных городов страны, который уже в 1982 году был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: web.archive.org by Manuel pino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Олинда, Бразилия

Что делает Олинду особенной?

Основанная в 1535 году, Олинда расположена на холмах с видом на Атлантический океан. Её панорамные террасы, барочные церкви и колониальные особняки привлекают не только туристов, но и тех, кто мечтает жить в атмосфере культурного изобилия.

Сюда ежегодно съезжаются более двух миллионов человек, и почти половина из них — только на время карнавала. В феврале город взрывается от жизни: гигантские куклы, уличные оркестры, традиционные ритмы фреву и марокату наполняют его улицы.

"Карнавал в Олинде — это не шоу, а чистое состояние души", — говорят местные.

Но праздник не ограничивается февралём. Круглый год здесь проходят фестивали, концерты, религиозные шествия и мастер-классы, которые делают Олинду эпицентром культурной жизни региона.

Новая жизнь среди старых стен

Старый центр города бережно хранит традиции: старинные здания заняты жителями, ремесленниками, артистами и владельцами семейных гостиниц. Но есть и современные районы, такие как Каза-Кайада, Рио-Долсе или Ново-Мундо, где развита инфраструктура и строится современное жильё.

По данным на 2025 год, в городе живёт около 393 тысяч человек. Причём ежегодно сюда переезжают от 7 до 10 тысяч новых жителей, привлечённых невысокими ценами на недвижимость, близостью к Ресифи и высоким качеством жизни.

Как устроена жизнь в городе

Общественный транспорт представлен автобусами, соединяющими все районы с историческим центром и агломерацией Ресифи.

Также ведётся работа по развитию велоинфраструктуры, особенно в прибрежной зоне. Во время карнавала система транспорта усиливается — чтобы справиться с потоком людей.

Экологические вызовы — это эрозия прибрежных зон, наводнения и утилизация отходов. Город уже реализует проекты по озеленению, очистке рек и экологическому просвещению.

Уточнения

Олинда (порт. Olinda) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Агломерация Ресифи. Находится в составе крупной городской агломерации Агломерация Ресифи. Город основан 12 марта 1535 года.

