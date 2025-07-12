Копенгаген на троне: как датская столица сместила Вену с первого места в рейтинге качества жизни

Почему Копенгаген стал самым комфортным городом, а Вена потеряла позиции

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ежегодно издание The Economist публикует рейтинг, оценивающий города по всему миру с точки зрения уровня жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Копенгаген, Дания

При этом учитывается множество факторов, начиная от криминогенной обстановки и наличия конфликтов, и заканчивая качеством общественного транспорта и системы образования. Индекс пригодности для жизни анализирует города по более чем 30 параметрам, объединенным в пять категорий, чтобы определить общий уровень комфорта для проживания. Среди этих факторов:

Стабильность: уровень преступности, террористических угроз, военных конфликтов и гражданских беспорядков.

Здравоохранение: доступность и качество медицинских услуг (как государственных, так и частных), а также общие показатели здоровья населения.

Культура и окружающая среда: климатические условия, наличие культурных и спортивных объектов, а также социальные и религиозные ограничения.

Образование: доступность и качество частных и государственных образовательных учреждений.

Инфраструктура: состояние дорог, общественного транспорта, международного сообщения и жилищного фонда.

Какой же город признан наиболее благоприятным для жизни в мире?

Копенгаген возглавил список самых комфортных городов, сместив Вену, которая лидировала на протяжении трех лет.

Датская столица получила максимальные 100 баллов за стабильность, образование и инфраструктуру, а ее общий балл составил 98.

Вена и Цюрих разделили второе место, набрав 97,1 балла. Швейцария, представившая два города в первой десятке, также заняла первое место в рейтинге лучших стран для миграции в 2025 году.

Стабильность в Вене снизилась после угроз взрыва перед концертом Тейлор Свифт и планов нападения на железнодорожный вокзал в 2025 году.

В целом, лидирующие позиции в рейтинге занимают города Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ванкувер, Канада, остался единственным североамериканским городом в первой десятке. Калгари опустился с пятого места в 2024 году на 18-е в 2025 году из-за ухудшения показателей в сфере здравоохранения.

Баллы в категории "стабильность" продолжают снижаться из-за геополитической напряженности и гражданских волнений в мире.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

