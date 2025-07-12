Священная территория со времён Чингисхана: Богд-Хан-Уул в Монголии, как гора святого хана, привлекает туристов со всего мира

От Чингисхана до ЮНЕСКО: как гора Богд-Хан-Уул в Монголии стала значимым природным объектом

3:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Монголии, к югу от Улан-Батора, возвышается гора, претендующая на звание первой охраняемой территории.

Фото: unsplash.com by Danka & Peter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свобода

Как и многие культурные особенности Монголии, эта гора связана с Чингисханом, основавшим Монгольскую империю в XIII веке. Его имя и наследие глубоко укоренились в современной монгольской культуре.

Тогрул-хан, союзник отца Чингисхана, особо почитал гору Богд-Хан-Уул. Согласно "Сокровенному сказанию монголов", старейшей из сохранившихся монгольских книг, Тогрул ещё в XIII веке ввёл запрет на охоту и вырубку леса на этой территории.

Богд-Хан-Уул получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО в 1996 году.

Благодаря строгой охране, местная флора и фауна процветают. Здесь обитают редкие животные, такие как кабарга с клыкообразными зубами и арктический беляк. Встречаются также орлы, грифы, сурки и кабаны.

Саруул-Эрдэнэ Мьягмар, уроженка Улан-Батора, отмечает, что гора Богд-Хан-Уул имеет священное значение для всех монголов. "Богд" означает "святой", "уул" — "гора", а "хан" — титул правителей. Таким образом, Богд-Хан-Уул можно перевести как "гора святого хана".

В 1778 году монгольская знать обратилась к императору династии Цин с просьбой официально объявить Богд-Хан-Уул охраняемой территорией, и их просьба была удовлетворена. Для сравнения, Йеллоустонский национальный парк был основан в 1872 году. Лесной заповедник Тобаго-Мейн-Ридж также претендует на звание старейшего, будучи основанным в 1776 году. Однако многие монголы считают, что особый статус Богд-Хан-Уул был присвоен ещё в XIII веке.

В отличие от Йеллоустоуна, Богд-Хан-Уул остается малоизвестным в мире. Это связано с географическим положением Монголии, а также с тем, что большая часть информации о парке доступна только на монгольском языке. Тем не менее, ситуация меняется, и Монголия активно развивает туризм.

Духовное значение горы уходит корнями в шаманизм. Считается, что у каждой горы и реки есть свой дух-хозяин. Сегодня Богд-Хан-Уул украшают священные пирамиды из камней, дерева и ткани — оваа.

Путешественники часто совмещают посещение парка с восхождением на холм Зайсан, где находится мемориал советским и монгольским солдатам. На территории парка можно найти руины монастыря Манзушир.

Туристам предлагаются как однодневные походы, так и ночевки в традиционных юрточных лагерях. Добраться до парка можно на такси или автобусе, однако дорога может занять около часа из-за пробок, пишет CNN.

Уточнения

Хан — древнетюркский и древнемонгольский титул.



