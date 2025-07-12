Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Олинда не умеет молчать: экзотика Бразилии, где дух праздника не покидает улицы
Маски для окрашенных волос: как сохранить яркость цвета и увлажнить пряди
Не дайте фитофторе шансов: используем хвойные иголки для здоровья томатов
Курс Bitcoin вырос на 160% с начала 2024 года — причины роста
В Краснодарском крае обнаружен новый вид пресноводной рыбы
Как гигантские контейнеры сократят время посадки в самолёты
Делимся рецептом венгерского гуляша
Юрий Стоянов порекомендовал к просмотру пять своих любимых фильмов
Уимблдон-2025: Джокович поделился эмоциями и поблагодарил болельщиков

Сады, которые изменят ваше восприятие: 6 мест силы для истинных ценителей

Пряча тишину за кипарисами: один из самых красивых садов мира оказался в Италии
2:10
Туризм

Сады — это не просто участки земли с цветами и деревьями. Это особое пространство, где природа встречается с архитектурой, а спонтанность — с продуманной эстетикой. Неудивительно, что они веками вдохновляли путешественников, философов, художников и тех, кто ищет покой, тишину и красоту.

Скульптура Тоскана
Фото: commons.wikimedia.org by ichetovkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скульптура Тоскана

Интерес к садам — универсален. Он не знает границ и национальностей. Каждый такой ландшафт — это живая культура: ухоженная, но не стерильная, дикая, но не хаотичная. В них рождается диалог — между человеком и природой.

Глобальная подборка мест силы

Шесть специалистов в области ландшафтного дизайна и садоводства выбрали несколько садов, которые, по их мнению, стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Среди них — восточные жемчужины в Сучжоу, Национальный ботанический сад Кирстенбош в ЮАР, природные красоты Австралии и, конечно, европейская классика.

Но особое внимание привлёк один сад в Италии. Он оказался в списке не только из-за своей истории, но и благодаря своей редкой способности воздействовать на эмоции.

Вилла Гамберайя: зелёная тайна Тосканы

На холмах Сеттиньяно, недалеко от Флоренции, расположена Вилла Гамберайя — сад, сочетающий математическую чёткость эпохи Возрождения и поэтику тосканского пейзажа.

Основанная в XVII веке, эта вилла открывает перед посетителями мир панорамных террас, геометрических водоёмов и идеально подстриженных живых изгородей.

Но главное, за что Виллу Гамберайя любят знатоки — это атмосфера.

"Этот сад вызывает эмоции своей простой, но гениальной структурой. Здесь кипарисовые аллеи ведут к тихим водоёмам, а цветы кажутся естественным продолжением воздуха", — отмечают знатоки.

Прогуливаясь по тенистым дорожкам, вы ощущаете не просто красоту — а живое присутствие истории, уюта и покоя. Здесь не нужно делать сотню фотографий. Хочется просто быть.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana, лат. T(h)uscia, лат. Etruria, Тирренция = Τυρρηνία) — область (регион — итал. regione) в центре Италии. Римляне называли эту область Тусция или Этрурия (лат. Hetruria) — в память о населявших эти земли этрусках. Местные жители используют тосканский диалект итальянского языка. Административный центр — город Флоренция.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Домашние животные
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире Аудио 
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Наука и техника
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Последние материалы
Олинда не умеет молчать: экзотика Бразилии, где дух праздника не покидает улицы
Маски для окрашенных волос: как сохранить яркость цвета и увлажнить пряди
Не дайте фитофторе шансов: используем хвойные иголки для здоровья томатов
Курс Bitcoin вырос на 160% с начала 2024 года — причины роста
В Краснодарском крае обнаружен новый вид пресноводной рыбы
Как гигантские контейнеры сократят время посадки в самолёты
Делимся рецептом венгерского гуляша
Юрий Стоянов порекомендовал к просмотру пять своих любимых фильмов
Уимблдон-2025: Джокович поделился эмоциями и поблагодарил болельщиков
Вы не умылись на ночь? Вот что начнёт происходить с вашей кожей уже через неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.