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Почему кошки мяукают только с людьми? Узнайте секрет общения!

Этот звук — результат 10 000 лет совместной жизни: как кошка превратила голос в универсальный инструмент
2:27
Туризм

Кошки — настоящие мастера интриг. Они независимы, таинственны и… внезапно становятся очень общительными, когда дело касается людей. Почему же они мяукают только с нами, игнорируя этот способ общения в кругу себе подобных?

полосатая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Evans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
полосатая кошка

Эволюция мяуканья: от дикой природы до дивана

Более 10 000 лет назад дикие кошки начали обживать территории рядом с людьми. Их привлекали посевы и мышиные запасы. Сначала — осторожное соседство, затем — взаимная выгода. Так началось великое кошачье одомашнивание.

Домашние кошки со временем выработали новые формы общения, которые не были характерны их диким предкам.

Если дикие представители семейства кошачьих больше полагаются на запахи и мимику, то домашние — на голос. И мяуканье — это не просто звуки, это результат тысячелетий взаимодействия с нами.

Что скрывается за мяу?

Кошка не мяукает просто так. Она хочет что-то сказать — и у неё довольно чёткий словарь:

  • Голод
  • Желание пообщаться
  • Радость от встречи
  • Недовольство или тревога

Тональность, продолжительность и даже громкость мяуканья могут многое рассказать — если вы умеете слушать.

"Мяуканье — это их способ манипулировать нами. Люди плохо чувствуют запахи, а телесные сигналы мы не всегда понимаем, так что голос работает лучше всего", — отмечают специалисты по поведению животных.

Интересно, что взрослые кошки сохраняют этот навык с детства. Как котята мяукают, чтобы позвать мать, так и взрослые кошки продолжают использовать его по отношению к человеку, заменив им фигуру родителя.

Когда кошка понимает, что вы говорите

Новое исследование 2022 года, проведённое Шарлоттой де Музон и опубликованное на Livescience, показало: кошки способны различать речь, адресованную им, и обычную разговорную. Особенно — если говорит их хозяин.

"Кошки чётко улавливают, когда человек обращается именно к ним — и реагируют иначе. Это свидетельствует о развитии особого типа голосового взаимодействия", — подчёркивает исследование.

Такой уровень адаптации говорит не только об их умениях, но и об эволюции коммуникации между животными и человеком в целом.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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