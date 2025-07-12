Африканская саванна зовёт: эти месяцы открывают Африку с неожиданной стороны

Сафари в Африке: как сэкономить до 15000 долларов на поездке в низкий сезон

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Солнце едва касается горизонта, озаряя саванну нежным золотом. Легкий туман стелется по земле, а вокруг — первые звуки жизни. Это не просто утро, это пробуждение Африки. Именно ради таких моментов стоит отправиться в сафари. Но чтобы увидеть "Большую пятёрку" — льва, леопарда, носорога, буйвола и слона — нужно выбрать правильное время и место.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Когда сафари обойдётся дешевле

Поездки в Африку не из дешёвых. В высокий сезон девятидневное сафари в Ботсване может стоить от 32 000 до 45 000 долларов. А вот если поехать в низкий сезон, можно сэкономить до 15 000.

В Танзании разница между сезонами тоже впечатляет: менее 7000 долларов в межсезонье против 10 000 — в пиковое время. Более доступный вариант — групповые туры с палатками от 180 долларов в день против индивидуального сафари за 300.

Лучшие месяцы для наблюдений

Всё зависит от того, что вы хотите увидеть. Вот несколько ярких сезонов:

Март-апрель — сезон изумрудных перьев. В это время особенно интересно наблюдать за птицами: перелётные виды наряжаются в яркое оперение. Саванна становится зелёной, а Танзания встречает новорождённых зебр и газелей.

Апрель-май — отличное время для поездки в ЮАР. Национальный парк Крюгера предлагает хорошие цены, а погода уже переходит от влажной к сухой.

Октябрь — один из лучших месяцев для Кении. Животные собираются у водоёмов, и вам не придётся долго искать хищников.

Ноябрь — месяц неожиданных открытий. Зимбабве радует водопадами и десятками видов птиц, а Намибия — пейзажами "Берега Скелетов" и черными носорогами.

Почему межсезонье — не значит "хуже"

Небо может быть затянуто, а животные — не на виду, но путешествие от этого только выигрывает. Меньше туристов, мягче цены, а атмосфера — особенно камерная.

К тому же, сезонные дожди придают природе Африки особое очарование.

Уточнения

Сафа́ри (суахили safari — путешествие) — первоначально охотничьи поездки по Восточной Африке. Позже понятие сафари стало применяться и в других частях Африки и мира, а его значение существенно изменилось. В некоторых странах развилась целая индустрия сафари с опытными сопровождающими.



Респу́блика Ботсва́на (англ. Republic of Botswana, тсвана Lefatshe la Botswana) — независимое государство в Южной Африке, граничащее на юге с ЮАР. Столицей страны и крупнейшим городом является Габороне. Государственные языки — английский и тсвана. Ботсвана является одним из самых богатых и стабильных государств Африки.

