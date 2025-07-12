Африканская саванна зовёт: эти месяцы открывают Африку с неожиданной стороны

Солнце едва касается горизонта, озаряя саванну нежным золотом. Легкий туман стелется по земле, а вокруг — первые звуки жизни. Это не просто утро, это пробуждение Африки. Именно ради таких моментов стоит отправиться в сафари. Но чтобы увидеть "Большую пятёрку" — льва, леопарда, носорога, буйвола и слона — нужно выбрать правильное время и место.
Поездки в Африку не из дешёвых. В высокий сезон девятидневное сафари в Ботсване может стоить от 32 000 до 45 000 долларов. А вот если поехать в низкий сезон, можно сэкономить до 15 000.
В Танзании разница между сезонами тоже впечатляет: менее 7000 долларов в межсезонье против 10 000 — в пиковое время. Более доступный вариант — групповые туры с палатками от 180 долларов в день против индивидуального сафари за 300.
Всё зависит от того, что вы хотите увидеть. Вот несколько ярких сезонов:
Небо может быть затянуто, а животные — не на виду, но путешествие от этого только выигрывает. Меньше туристов, мягче цены, а атмосфера — особенно камерная.
К тому же, сезонные дожди придают природе Африки особое очарование.
Сафа́ри (суахили safari — путешествие) — первоначально охотничьи поездки по Восточной Африке. Позже понятие сафари стало применяться и в других частях Африки и мира, а его значение существенно изменилось. В некоторых странах развилась целая индустрия сафари с опытными сопровождающими.
Респу́блика Ботсва́на (англ. Republic of Botswana, тсвана Lefatshe la Botswana) — независимое государство в Южной Африке, граничащее на юге с ЮАР. Столицей страны и крупнейшим городом является Габороне. Государственные языки — английский и тсвана. Ботсвана является одним из самых богатых и стабильных государств Африки.
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