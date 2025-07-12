Тревожный туризм: как пережить походы в общественный туалет

Забудь про загар: этот страх рушит идеальные каникулы до посадки в самолёт

От перелётов и смены часовых поясов до необходимости искать чистый туалет в малознакомом месте — поездки могут быть не такими беззаботными, как кажутся. Особенно тяжело тем, кто страдает от синдрома застенчивого кишечника — паркопрезиса. Это форма социальной тревожности, и для миллионов людей она превращает простое посещение туалета в стресс.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ синдромом застывшего кишечника

Гигиена — главная причина тревоги

Исследование QS Supplies показало: больше 60% путешественников скорее выберут кусты, машину или озеро, чем грязную кабинку.

Отсутствие мыла, туалетной бумаги, уединения и неприятные запахи — всё это тоже влияет на желание "терпеть до последнего". Некоторые ждут 2 часа, лишь бы не воспользоваться общественным туалетом. В среднем — 83 минуты.

Неловкие признания туристов

Статистика пугает: каждый 12-й путешественник сталкивался с "аварией". 32% успели "добежать", а 40% справляли нужду в бутылку.

Ещё 37% остались без салфеток, а 44% вообще не мыли руки. Кажется, самое время взять с собой собственный санузел.

Что брать с собой, чтобы не попасть в беду

Многие опытные туристы уже нашли решение: 66% упаковывают "туалетный тревожный набор". В него входят:

Влажные салфетки

Бумага

Чехлы на сиденья

22% ещё на этапе планирования ищут по маршруту чистые туалеты. И, честно говоря, они на верном пути.

Запахи и самолёты: где граница терпения

Опрос выявил, что 52% путешественников считают: пукать в самолёте — табу. А каждый пятый и вовсе готов высадить виновника. 29% хотели бы компенсации, если им пришлось сидеть рядом с источником запаха. Но, если что, бортпроводники крайне не рекомендуют устраивать скандал на борту.

Так что, независимо от ваших предпочтений и страхов — будьте готовы. Мы все хотим добраться из точки А в точку Б без лишних воспоминаний… особенно таких.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes, устар, ватерклозе́т, клозе́т ) — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации). Современные туалеты подсоединены к канализации либо имеют ёмкость (септик), предназначенную для переработки отходов путём биологического разложения. Существуют также мобильные туалетные кабины, которые быстро монтируются, демонтируются и перевозятся в грузовом кузове или прицепе автомобиля.

