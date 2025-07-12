Поездка, напоминающая постер: как Espresso Riviera соединяет Рим и Марсель

Франция и Италия за один день: этот итальянский поезд стал новой легендой для туристов

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтали оказаться в настоящей открытке, то поездка на Espresso Riviera — именно то, что вам нужно. Этот маршрут соединяет Рим с побережьем Франции, предлагая не просто транспорт, а волшебное железнодорожное приключение через старинные деревушки, дикие холмы и сверкающие прибрежные города.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд

Маршрут, который стоит проехать от начала до конца

Отправление — с вокзала Термини в Риме в пятницу вечером. После ночи в уютном спальном вагоне вы просыпаетесь с видом на Лигурийское побережье. Идеальное утро начинается с кофе и завтрака в вагоне-ресторане, пока поезд петляет по Средиземноморью.

Промежуточные остановки включают Савону, Сан-Ремо, Ментон, Ниццу, Канны — всё это словно с открыток. А финальной точкой станет старинный порт Марсель — жемчужина Франции, где поезд прибывает ближе к вечеру в субботу.

Что внутри поезда Espresso Riviera

Поезд удивляет комфортом: просторные купе с панорамными окнами, вагоны первого и второго класса, а также отдельные лаунджи. Можно выбрать спальное купе на одного или двоих — с включённым ужином, или путешествовать в более бюджетных четырёх- и шестиместных вариантах.

В вагоне-ресторане подают свежие блюда итальянской кухни — от равиоли с моцареллой до десертов с сыром рикотта, всё это в сопровождении региональных вин. Обед, ужин, завтрак — как в хорошем гастротуре, только на колёсах.

Сколько стоит поездка и где купить билет

Стоимость поездки начинается от 64,69 доллара (54,90 евро), и это отличный вариант для путешественников, которые ценят неспешный отдых и уникальные впечатления.

Билеты доступны только на официальном сайте FS Treni Turistici, и поскольку маршрут сезонный, забронировать поездку можно до конца августа.

Где можно сесть и сойти

Хотите проехать весь путь или выбрать короткий участок? Вы можете присоединиться к поездке в Генуе, Алассио, Империи или Сан-Ремо. Но самый впечатляющий опыт — это полное путешествие от Рима до Марселя.

А дальше? Вы легко доберётесь местными поездами до Тулона, Канн, Ниццы или отправитесь вглубь Франции — в Монпелье или Экс-ан-Прованс.

Уточнения

Лигури́йское мо́ре (лат. Mare Ligusticum, фр. mer de Ligurie, итал. mar Ligure, лиг. Mâ Ligure, корс. Mari liguru) — часть Средиземного моря между французским островом Корсика и северо-западным побережьем Италии. Также омывает берега Монако и восток Лазурного берега континентальной Франции.

