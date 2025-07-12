Почему в самолёте гасит свет при взлёте: это может спасти вашу жизнь!

Взлёт на темноте: это делают на каждом рейсе, но вы не знали зачем

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда самолёт готовится к взлёту или посадке, в салоне неожиданно становится темнее. Это может показаться просто атмосферной мелочью, но на самом деле — важная часть протокола безопасности. Всё дело в адаптации зрения к возможной чрезвычайной ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борт самолета

Если случится нештатная ситуация, когда салон уже погружён в полумрак, ваши глаза смогут быстрее адаптироваться к темноте — это значит, что дым, огонь и указатели выхода будут заметны гораздо быстрее.

"В чрезвычайной ситуации при взлёте или посадке, когда наши глаза адаптируются к темноте, экипаж и пассажиры смогут лучше видеть такие опасности, как дым и огонь, и быстрее реагировать или действовать", — объяснила бывшая стюардесса и путешественница Лиа Окампо.

Именно поэтому свет приглушают практически на каждом рейсе, несмотря на то что это может мешать вам дочитать главу любимой книги.

Как это помогает при эвакуации

В случае аварии все внимание должно быть направлено на выход. Сниженный уровень освещения позволяет выделить специальные аварийные огни, которые расположены вдоль проходов и рядом с выходами.

Они активируются именно в тёмной обстановке — и помогают пассажирам быстрее сориентироваться.

"Когда в чрезвычайной ситуации освещение в салоне приглушается, активируются аварийные указатели на полу и другие аварийные огни в самолёте", — объясняет Окампо.

Иными словами, затемнение — это не про комфорт или экономию энергии. Это про безопасность.

А если свет не приглушили?

Если вы заметили, что самолёт уже набирает скорость, а салон по-прежнему ярко освещён — не паникуйте. Такое бывает, хотя и редко. Это может быть техническая ошибка или простой человеческий фактор.

"Не паникуйте. Возможно, на то есть причина, но вы можете спросить об этом у бортпроводников", — советует Окампо.

Она напоминает: лучше не отвлекать экипаж, пока они находятся на своих местах во время критических этапов полёта, а подойти позже, когда они проверяют ремни и багаж в салоне.

Так что в следующий раз, когда свет начнёт тускнеть, знайте — это не просто формальность. Это шаг, который может спасти жизни.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов, а также специализированные области знаний.

