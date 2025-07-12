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Всё включено — но не в Турции: что предлагают за 22 тысячи в Абхазии

Стоимость тура в Абхазию на 16 июля снизилась до 22 тыс. рублей с перелётом
1:51
Туризм

Хочется сбежать к морю, не потратив целое состояние? Такой шанс есть — и он уже совсем рядом. Всего 22 тысячи рублей за тур с перелётом — именно столько стоит неделя отдыха в Абхазии в середине июля.

Море у ног
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Море у ног

Когда и куда

Анализ предложений ведущих российских туроператоров показал: минимальная цена тура с перелётом зафиксирована на 16 июля, среду. За эту сумму можно отправиться в посёлок Цандрыпш и остановиться в гостевом доме "Светлана", всего в 500 метрах от муниципального пляжа Гячрыпш.

Тур предлагает оператор "Алеан", а проживание — скромное, без лишней роскоши. Отзывов об этом месте пока нет, но отель позиционируется как подходящий "для спокойного отдыха".

Что ещё есть в бюджете

Если бюджет чуть больше — около 47 тысяч на двоих, — можно выбрать гостевой дом "Гагра Лазурная". Однако стоит учесть: за эту цену доступен самый простой вариант — номер с общей ванной. Гостиница предлагается сразу несколькими туроператорами, что говорит о популярности объекта, несмотря на минимальные удобства.

А что насчёт "всё включено"

Любители all inclusive могут выбрать гостевой дом "Папа" в Гудауте. Но отдых в этом формате обойдётся существенно дороже — от 125 тысяч рублей на двоих.

Зато, судя по отзывам, "питание вкусное и свежее". Есть и свои особенности: "отель расположен в посёлке, и после семи вечера делать нечего, разве что ложиться спать". Кроме того, на территории полностью запрещено курение, что будет плюсом для одних и минусом для других.

Забронировать всё это можно онлайн, например, через платформу Travelata — это просто и быстро.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Авиасейлс (Aviasales) — российский поисковик авиабилетов, существующий с 2007 года.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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