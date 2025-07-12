Это тосканское побережье нежно и бюджетно – откройте для себя маленькую жемчужину, без переплат

Пляжный отдых в Тоскане остаётся доступным по ценам — данные TuristiPerCaso

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известно ли вам, что в Тоскане можно почувствовать атмосферу прошедших эпох без современных цен? Вы не ошибётесь с выбором — этот небольшой морской курорт обеспечит идеальный отдых по доступной цене.

Фото: commons.wikimedia.org by Mihael Grmek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тоскана

Где находится и почему уникально

Старинный приморский поселок в Марамме — ода прошлым векам. Колоритные улочки, уютные кафе и размеренный ритм жизни словно переносят вас в "тот самый" момент, где время идёт неспешно.

Приятные бонусы для бюджета

Низкие цены на жильё и еду: кафе с видом на море предлагают блюда по умеренным ценам, в местных пансионатах легко найти вариант и за небольшую

плату.

Свобода выбора: пляжи — как платные, так и бесплатные, к тому же недалеко располагаются парковки и супермаркеты.

Чем заняться

Отдых на солнце: выбирайте место у воды — песчаный пляж с возможностью арендовать зонтик и шезлонг.

Прогулки по историческому центру: всё рядом и пешком, без необходимости арендовать авто.

Вечерняя атмосфера: тихие бары на набережной приглашают на аперитив под закат.

"Место словно со старых открыток: разноцветные дома, узкие улочки, море под окнами", — говорят путешественники.

Подводим итог

Это — маленькая жемчужина Тосканы, где сочетаются эстетика старой Европы и приятный бюджет. Здесь легко забыть о современных ценах и насладиться спокойным отпраздником души.

Уточнения

Маремма (итал. Maremma) — географическая область на западном побережье Апеннинского полуострова, полоса низменных, ранее заболоченных участков в (итальянской области Тоскана. Наиболее значительный город — Гроссето.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

