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Шумные американцы и поздний ужин: чему учат путешествия по Европе

Американские привычки раздражают европейцев: поздний ужин и громкий разговор
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Туризм

Туризм в Европе растет, и местные жители все чаще разочаровываются в туристах, не соблюдающих местные обычаи.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Конфузы американцев за границей, похоже, легко раздражают европейцев.

Один из американских пользователей выразил недовольство по поводу позднего ужина в Италии. По его мнению, так только в больницах подают. В странах южной Европы, таких как Испания, Италия и Греция, поздний ужин — традиционный элемент культуры.

Некоторые европейцы выразили недовольство американцами, любящими громко разговаривать в общественных местах.

Одну женщину раскритиковали за попытку следовать европейскому стилю еды, когда вилка остается в одной руке во время еды. Американцы часто перекладывают приборы из руки в руку, так называемый "зигзаг". Это посчитали "примитивным".

Ещё одна распространенная жалоба европейцев — большие размеры багажа американцев, пишет nypost.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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