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Сценарий для боевика: рейс из Канкуна в Лондон задержали на 17 часов

17 часов ожидания стали настоящим испытанием для пассажиров рейса Канкун — Лондон
1:22
Туризм

Более семнадцати часов ожидания выпало на долю пассажиров, рейс которых совершил вынужденную посадку в аэропорту штата Мэн (США). 

Аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by Mach240390, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт

Терри Лоуренс, один из пассажиров, описал обстановку как "сцену из фильма о военных действиях".

По словам 66-летнего Лоуренса, инцидент произошел на рейсе TUI Airways, следовавшем из Канкуна (Мексика) в Лондон (Великобритания). Примерно через час после взлета пилот сообщил о курении в туалете и предупредил о возможной посадке.

Несмотря на предупреждение, курильщики не прекратили, и пилот был вынужден изменить маршрут.

Примерно через три часа, уже недалеко от канадской границы, самолет взял курс на Бангор (штат Мэн). После посадки нарушителей вывели из самолета. Как вспоминает Лоуренс, они были в состоянии алкогольного опьянения, и один из них вел себя агрессивно.

Первоначально предполагалось, что задержка будет недолгой, но из-за проблем с планом полета пассажирам пришлось покинуть самолет и ждать резервный рейс.

По словам Лоуренса, пассажиры разместились в тесном зале ожидания, напоминавшем военную базу. Ожидание затянулось на 17 с половиной часов, прежде чем пассажиры смогли продолжить свой путь в Лондон, пишет nypost.

Уточнения

Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Бенито-Хуарес и является его административным центром. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила 888 797 человек.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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