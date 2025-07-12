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Языковой барьер больше не преграда: как ИИ помогает путешественникам

Опытный преподаватель делится секретами уверенного общения за границей
1:13
Туризм

Опытный преподаватель английского языка и блогер Егор Тартышный развеял страхи перед языковым барьером, с которыми часто сталкиваются путешественники. Он поделился ценными советами, как уверенно чувствовать себя за границей, даже если ваш английский далёк от совершенства.

Молодые люди
Фото: flickr.com by Cha già José, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молодые люди

Егор подчеркнул, что главное — не паниковать. Он советует говорить внятно и не спеша, чтобы облегчить понимание. Не бойтесь просить повторить сказанное — местные жители, как правило, доброжелательны к туристам.

Подготовка к поездке — ключ к успеху. Егор рекомендует заранее изучить культурные нюансы страны и выучить несколько основных фраз на местном языке. Это поможет не только в общении, но и в установлении контакта с местными жителями.

В эпоху цифровых технологий искусственный интеллект становится незаменимым помощником в путешествиях. Егор советует использовать мобильные переводчики и даже возможности ChatGPT. Просто дайте ему задачу переводить в режиме реального времени, используя микрофон, и языковой барьер перестанет быть проблемой. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Уточнения

Языковой барьер — фраза, использующаяся в переносном значении и обозначающая сложности в коммуникации людей, связанные с принадлежностью говорящих к разным языковым группам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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