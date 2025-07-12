Смертельные волны унесли женщину: как отдых на Корфу обернулся трагедией

Купание в шторм на Корфу: история с трагическим концом

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Трагический инцидент произошёл на греческом острове Корфу, где во время купания в неспокойном море погибла британская туристка.

Фото: unsplash.com by Jeremy Bishop, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волна

Супружеская пара, несмотря на штормовую погоду, решила искупаться на пляже Рода. Сильные волны быстро отнесли их далеко от берега. Спасателям удалось вытащить из воды мужа, а затем и саму женщину, однако она уже не подавала признаков жизни. Трагедия развернулась на глазах у её мужа и сына-подростка.

Этот случай напоминает о другом печальном происшествии, случившемся недавно в Индонезии, когда китайская туристка утонула, позируя для фотографии на пляже. Несмотря на предупреждения гида и предложение надеть спасательный жилет, она отказалась, что привело к трагическим последствиям. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнения

Ке́ркира (греч. Κέρκυρα), или Ко́рфу (итал. Corfù) — греческий остров, самый северный и второй по площади среди Ионических островов.

