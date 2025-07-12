Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашние кошки нарушают сон, создают беспорядок и портят мебель
Рыбные деликатесы и фермерские продукты: в Южно-Сахалинске успешно прошла ярмарка в честь Дня рыбака
Морское сообщение Сочи–Сухум: шаг к туризму и интеграции
Генетики из Бирмингемского университета выявили заселение Гималаев 10 тысяч лет назад
Гепатит А и грибок ногтей: врач предупредила об опасностях общественных бассейнов
Фольга помогает упростить размораживание морозилки и сократить расходы на электричество
Крысы чувствуют трещину в днище раньше экипажа — как это работает
Черноплодная рябина требует сезонной обрезки и обработки для плодоношения
Рецепт запечённых кабачков с сыром, беконом и помидорами в духовке

18-летний путешественник за решёткой в Иране: что произошло с французом, отправившимся в кругосветное велопутешествие?

Что известно о задержании 18-летнего путешественника в Иране?
1:29
Туризм

История молодого путешественника, отправившегося в кругосветное велопутешествие, приняла неожиданный и тревожный оборот. Леннарт Монтерлос, 18-летний гражданин Франции и Германии, стартовавший из Парижа в августе прошлого года с амбициозной целью добраться до Токио на велосипеде, оказался за решёткой в Иране.

Тегеран
Фото: flickr.com by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тегеран

О своих приключениях он регулярно рассказывал в социальных сетях, делясь впечатлениями и фотографиями из разных стран. Незадолго до своего исчезновения, находясь в Исфахане, он опубликовал пост, в котором, несмотря на предостережения о рисках, выразил уверенность в ценности полученного опыта.

Однако 16 июня связь с Леннартом прервалась. Обеспокоенные родственники забили тревогу. Лишь спустя месяц стало известно о его задержании. Министр иностранных дел Ирана подтвердил факт ареста в интервью французской газете, но отказался сообщить подробности о предъявленных обвинениях.

Стоит отметить, что незадолго до этого инцидента Иран закрыл своё воздушное пространство, что привело к отмене авиарейсов из Москвы в Тегеран. Связаны ли эти события, пока остаётся неясным. Судьба молодого путешественника вызывает серьёзную обеспокоенность, и обстоятельства его задержания требуют прояснения. Об этом пишет Bild.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона
Новости спорта
Как добиться V-образной фигуры: советы шестикратного чемпиона Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Домашние кошки нарушают сон, создают беспорядок и портят мебель
Рыбные деликатесы и фермерские продукты: в Южно-Сахалинске успешно прошла ярмарка в честь Дня рыбака
Морское сообщение Сочи–Сухум: шаг к туризму и интеграции
Генетики из Бирмингемского университета выявили заселение Гималаев 10 тысяч лет назад
Гепатит А и грибок ногтей: врач предупредила об опасностях общественных бассейнов
Фольга помогает упростить размораживание морозилки и сократить расходы на электричество
Крысы чувствуют трещину в днище раньше экипажа — как это работает
Черноплодная рябина требует сезонной обрезки и обработки для плодоношения
Рецепт запечённых кабачков с сыром, беконом и помидорами в духовке
Как подготовиться к первой поездке на автомобиле — рекомендации новичкам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.