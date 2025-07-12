18-летний путешественник за решёткой в Иране: что произошло с французом, отправившимся в кругосветное велопутешествие?

Что известно о задержании 18-летнего путешественника в Иране?

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

История молодого путешественника, отправившегося в кругосветное велопутешествие, приняла неожиданный и тревожный оборот. Леннарт Монтерлос, 18-летний гражданин Франции и Германии, стартовавший из Парижа в августе прошлого года с амбициозной целью добраться до Токио на велосипеде, оказался за решёткой в Иране.

Фото: flickr.com by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тегеран

О своих приключениях он регулярно рассказывал в социальных сетях, делясь впечатлениями и фотографиями из разных стран. Незадолго до своего исчезновения, находясь в Исфахане, он опубликовал пост, в котором, несмотря на предостережения о рисках, выразил уверенность в ценности полученного опыта.

Однако 16 июня связь с Леннартом прервалась. Обеспокоенные родственники забили тревогу. Лишь спустя месяц стало известно о его задержании. Министр иностранных дел Ирана подтвердил факт ареста в интервью французской газете, но отказался сообщить подробности о предъявленных обвинениях.

Стоит отметить, что незадолго до этого инцидента Иран закрыл своё воздушное пространство, что привело к отмене авиарейсов из Москвы в Тегеран. Связаны ли эти события, пока остаётся неясным. Судьба молодого путешественника вызывает серьёзную обеспокоенность, и обстоятельства его задержания требуют прояснения. Об этом пишет Bild.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

