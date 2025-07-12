От солнца до шторма: как изменчивость погоды на Мальдивах удивляет туристов?

Сильный дождь и штормовой ветер — погодные капризы на Мальдивах тревожат туристов

На Мальдивах в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия. Один из подписчиков Telegram-канала "Крыша ТурДома", который сейчас отдыхает на островах, поделился видео, снятым 11 июля на пляже отеля Hondaafushi Island Resort. На записи видно, как ид`т сильный дождь, а деревья качаются под мощными порывами ветра.

Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мальдивы

Сейчас на Мальдивах продолжается сезон дождей, и, по прогнозам, дожди и грозы могут затянуться на ближайшие десять дней. Однако, как отмечают пользователи в комментариях, погода на этих островах часто бывает непредсказуемой. Бывает, что даже в зимний период туристы сталкиваются с плохими условиями, а иногда летние месяцы радуют солнечными днями.

Один из отдыхающих, который прибыл на Мальдивы 2 июля, рассказал, что до недавнего момента погода была отличной, с ярким солнцем и тёплым океаном, что сделало купание очень приятным. Также стоит отметить, что архипелаг протянулся на почти 900 км с севера на юг, и в разных местах погода может значительно отличаться. Некоторые туристы замечают, что во время перелёта на гидросамолёте из Мале можно увидеть, как в одной части островов идёт дождь, а в другой — солнечно.

Несмотря на плохую погоду, многие всё равно находят положительные моменты в поездках на Мальдивы. Например, сейчас можно найти выгодные предложения на туры. Так, пакет на 6 ночей в отель Endheri Sunset Dhangethi 3* с вылетом из Москвы 14 июля стоит около 179 тысяч рублей на двоих. Перелёт осуществляется авиакомпанией Flydubai с пересадкой в ОАЭ. Также доступны туры в Lagoon View Maldives 4.

Уточнения

Мальди́вы (мальд. ދިވެހިރާއްޖެ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒe]), официальное название — Мальди́вская Респу́блика (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒeːge d͡ʒumhuːɾijjaː] Дивехи Раджжеге Джумхурийя), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

