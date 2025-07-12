Секреты кубинской кухни: в каких отелях вам предложат настоящие кулинарные шедевры?

Где покушать на Кубе? Рейтинг отелей для требовательных гурманов

3:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавние надежды на скорое возвращение путешествий в Доминиканскую Республику вызвали неожиданную дискуссию среди любителей карибского отдыха: где же всё-таки лучше кормят? Пока Доминикана остаётся менее доступной, чем Куба, сравнение кулинарных впечатлений стало горячей темой.

Фото: commons.wikimedia.org by Yerandy1990, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Гавана

В телеграм-канале "Крыша ТурДома" мнения разделились. Многие считают, что Куба — это не про гастрономические изыски, жалуясь на скудный выбор продуктов и отсутствие разнообразия. Однако нашлись и защитники кубинской кухни, особенно в дорогих испанских отелях, где, по их словам, можно найти великолепный хамон, сыры и отличный кофе. Но даже они признают, что кубинская еда, пусть и вкусная в премиальных отелях, всё же не дотягивает до идеала.

TourDom.ru обратился к профессионалам туризма в чате "Курилка 2.0" с вопросом: какие кубинские отели можно смело рекомендовать туристам, для которых важна хорошая кухня?

Некоторые турагенты категоричны: на Кубу гурманов отправлять не стоит. Даже в пятизвёздочных отелях питание оценивается максимум на "четвёрку с минусом". Оксана Антохина, владелица турагентства, подчёркивает, что Куба — это не Турция с её гастрономическим разнообразием. Важно правильно расставлять акценты и не обещать туристам "разносолов".

Тем не менее турагенты составили список отелей, которые можно рекомендовать требовательным к еде туристам: Iberostar Selection Varadero 5, Melia Las Americas 5, Melia International Varadero 5, Melia Peninsula Varadero 5, Melia Varadero 5, Paradisus Princesa Del Mar 5, Royalton Hicacos 5, Sol Palmeras 4.

Елена Лапина, работающая на Кубе и знакомая с ситуацией в этих отелях, добавляет в список Paradisus Varadero Resort & Spa 5*, отмечая, что её клиенты остались очень довольны. Она также подчёркивает, что питание на Кубе — вопрос сложный из-за нестабильного снабжения. Отельеры стараются, но не всё в их власти.

По мнению эксперта, Melia Península уступает остальным в плане питания, а в Sol Palmeras, несмотря на хороший выбор блюд, из-за высокой загрузки бывают очереди в буфет. К Melia las Américas у Елены Лапиной претензий нет: она лично убедилась в наличии разнообразных мясных блюд, испанского сыра и хамона, а также свежей красной рыбы.

Лучшим буфетом среди отелей Варадеро, по мнению эксперта, может похвастаться Melia Internacional, превосходящий даже Iberostar Selection Varadero, который долгое время считался самым "вкусным".

А пальму первенства Елена Лапина отдаёт Royalton Hicacos, отмечая его превосходную систему питания с пятью ресторанами a la carte и буфетом на ужин, куда можно попасть без предварительной записи.

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

