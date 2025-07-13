Волшебный Байкал становится доступнее: новые проекты в туристической зоне привлекут взыскательных туристов

Как особая экономическая зона Ворота Байкала меняет лицо туризма в России

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иркутская область подала в Министерство экономического развития РФ официальную заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала".

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Байкал

Причина проста — бизнес проявляет высокий интерес к размещению новых проектов в регионе, а практически вся текущая территория уже распределена между резидентами.

Ожидается, что площадь зоны вырастет на 12,4 гектара за счёт включения 15 новых земельных участков в Предгорной и Прибрежной частях Слюдянского района, сообщила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Васильева.

На дополнительных участках планируется реализация четырёх инвестиционных проектов на общую сумму 2,2 млрд рублей. Это прежде всего гостиничные комплексы высоких категорий — 4 и 5 звёзд — а также расширение уже работающего парк-отеля.

Такие вложения призваны не только улучшить туристическую инфраструктуру, но и поднять уровень обслуживания до международных стандартов, сделав Байкал доступным для взыскательных путешественников.

Особая экономическая зона в Слюдянском районе охватывает город Байкальск и активно развивается последние годы. Сегодня её площадь составляет 768 гектаров, из которых 99% уже переданы резидентам в аренду.

За последние три года число резидентов почти утроилось — с 10 до 28 компаний. Среди преимуществ для бизнеса — нулевая ставка по налогу на имущество и земельному налогу, что делает регион особенно привлекательным для туристических инвесторов.

Якорным резидентом зоны является горнолыжный курорт "Гора Соболиная", который уже реализовал несколько крупных объектов: кафе, гостиницу, ресторан-бургерную, верёвочный парк, траволатор, гараж для ратраков и кресельную канатную дорогу.

Эти проекты стали драйвером роста для всей ОЭЗ, продемонстрировав возможности эффективного использования преференций и природного потенциала Байкала.

К 2028 году на территории ОЭЗ планируется открытие большинства туристических объектов. Сейчас уже функционирует 195 мест размещения туристов, а в стадии строительства находятся база отдыха на 64 места, мини-гостиница на 16 мест и несколько гостевых домов.

Развитие инфраструктуры поддерживается стратегией превращения Байкальска в символ внутреннего экологического туризма России. Идея заключается в том, чтобы совместить комфорт и бережное отношение к уникальной природе озера Байкал.

Уточнения

Особые экономические зоны — это территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли.

