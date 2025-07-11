Европейский Бали: отпуск в Тарифе проще и экономичнее

Здесь не хуже, чем на Бали: испанская Тарифа всегда рада гостям

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мечтаете о балийском отпуске, но стоимость авиабилетов кажется неподъемной? Не отчаивайтесь, есть альтернатива гораздо ближе.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Курортный пляж

Тарифа, расположенная в самой южной точке Испании, часто называют "европейским Бали". Это место славится не только своими протяженными песчаными пляжами и возможностями для занятия водными видами спорта, но и расслабленной атмосферой и насыщенной ночной жизнью.

В ясные дни, отдыхая на шезлонге, вы сможете увидеть берега Марокко.

Добраться до Тарифы проще и экономичнее, чем лететь за тысячи километров в Индонезию.

Тарифа находится в Андалусии, популярном туристическом регионе. В 2024 году Андалусию посетило 13,6 миллиона человек, что на 12% больше, чем в предыдущем году, однако основная масса туристов направляется в Малагу, Марбелью или Севилью, а Тарифу выбирают чуть более 79 000 путешественников.

Тарифа, известная как "европейская столица кайтсерфинга", привлекает любителей этого вида спорта со всего мира. Однако стоит учесть, что это удовольствие не из дешевых: несколько часов обучения в местной школе обойдутся в круглую сумму.

Здесь также можно заняться сноркелингом и дайвингом. Кроме того, Тарифа славится своим спокойным образом жизни. Местные пляжи отличаются своей дикой красотой и не похожи на благоустроенные пляжи других курортных городов.

В Тарифе нет сетевых магазинов, зато есть множество независимых бутиков и ресторанов. Что касается кухни, то здесь можно найти заведения на любой вкус, от традиционных испанских тапас до блюд азиатско-средиземноморской кухни.

Ближайший к Тарифе аэропорт находится в Гибралтаре. После приземления стоит уделить время знакомству с этим уникальным местом.

Тарифа также находится недалеко от Танжера, крупного портового города в Марокко. Добраться туда можно на пароме, что делает Тарифу отличной отправной точкой для путешествия в Африку, пишет metro.

Уточнения

Та́пас (исп tapas, с исп. — «tapa» — «крышка») — в Испании любая закуска, подаваемая в баре к пиву или вину. Это могут быть как орешки, чипсы или маслины, так и самостоятельные блюда (например, «пинчо моруно», шашлык из свинины, или «пинчос доностьяррас» в Сан-Себастьяне — множество различных холодных и горячих закусок). Часто мелкие «тапас» входят в стоимость напитка. На юго-востоке страны (в Альмерии и Гранаде) закуски всегда входят в стоимость напитка.



