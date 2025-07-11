Лидеры лета: куда хлынул туристический поток

Депутат Лобач: Крым остается самым популярным туристическим направлением у россиян

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом 2025 года россияне отдают предпочтение внутренним направлениям, где лидером стал Крым. Об этом Pravda.Ru рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

Фото: commons.wikimedia.org by GIC198, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник затопленным кораблям

На фоне активного развития туристической инфраструктуры и дорожных проектов россияне всё чаще выбирают путешествия внутри страны. По словам Татьяны Лобач, особенно сильно вырос интерес к отдыху в Крыму.

Она отметила, что количество бронирований на полуостров увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом.

"Сейчас максимально извещаем, какими дорогами и какими способами можно добраться в Крым. Говорим о новой дороге, которая идет через новые регионы, через Ростов. Она скоростная, комфортабельная", — пояснила Лобач.

Второе по популярности направление — Кавказ. По словам депутата, туристов привлекают экологический туризм, горная природа и теплые источники. Также стабильно высоким остается спрос на поездки в Алтайский край.

"Уже несколько лет подряд это у нас направление Алтая. Туда вот едут Сибирский округ и все туристы. Это замечательная природа", — подчеркнула парламентарий.

Среди других востребованных направлений она назвала Балтику, Кисловодск, Пятигорск, Камчатку, Сахалин, Дальний Восток, а также Москву и Санкт-Петербург — для тех, кто предпочитает культурный туризм.

Лобач подчеркнула, что внутрироссийский туризм переживает рост. Что касается выездного туризма, то здесь в приоритете — страны Азии.

"Это Китай, это Вьетнам, это Арабские Эмираты, если это Восток", — уточнила депутат.

В то же время, по ее словам, всё больше россиян выбирают автопутешествия благодаря улучшенной придорожной инфраструктуре.

Чтобы сделать путешествия более доступными, особенно для семей, Лобач предложила рассматривать меры субсидирования.

"Надо, конечно, то, что озвучивалось новым министром транспорта, нам думать, как субсидировать семейные поездки, потому что это дорого", — пояснила она.

Она подчеркнула, что на рынке сохраняется конкуренция, и у туристов есть широкий выбор форматов отдыха.