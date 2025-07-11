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Заблудитесь специально: итальянская деревушка, где живут фламинго, моллюски и воспоминания

Марано-Лагунаре — малоизвестный город Италии с фламинго и рыбацкими домами
2:05
Туризм

Если вы устали от толп и хотите открыть для себя неочевидную Италию, присмотритесь к Марано-Лагунаре — небольшому прибрежному городку в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Всего в нескольких минутах от Пальмановы, города-звезды, скрывается деревушка, которая будто застыла во времени.

Марано-Лагунаре, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марано-Лагунаре, Италия

Здесь венецианский диалект до сих пор звучит на улицах, а соломенные крыши старинных рыбацких домов (казони) отражаются в спокойных водах лагуны. Марано — это место, где вкусные морепродукты, неторопливая атмосфера и природа переплетаются в идеально сбалансированное путешествие.

Лагуна, фламинго и байдарки

Марано-Лагунаре окружён природными заповедниками. Один из них — "Долина канала Ново" — поражает количеством птиц: более 300 видов, включая розовых фламинго, лебедей и хищных птиц. Здесь можно исследовать территорию на лодке, каяке или отправиться пешком по прибрежным тропам.

Неподалёку находится другой охраняемый уголок — заповедник Фочи-делло-Стелла. В его дельте обитают цапли, утки и другие болотные птицы. Попасть туда можно только по воде, что делает визит особенно запоминающимся.

История в камне

Центр Марано-Лагунаре — это калейдоскоп эпох. С главной площади взирает Торре Милленария, башня XI века, когда-то защищавшая город от набегов. Поблизости — бастион Святого Марка, церковь Мадонны делла Салюте и приходская церковь XVIII века с расписными алтарями.

Любителям культурных событий понравится фестиваль San Vito: украшенные лодки, угощения, музыка и традиции. А на гастрономическом празднике Fasolari in Festa можно попробовать лучшие блюда из моллюсков.

Как добраться

Самый удобный путь — через аэропорт Триеста (40 минут до города) или из Венеции на автобусе (экономичнее и живописнее).

Уточнения

Марано-Лагунаре (итал. Marano Lagunare) — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине. Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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