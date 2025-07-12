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Хвар: остров, где миллиардеры отдыхают, а вы — удивляетесь красоте

300 дней солнца: как крошечный остров Хвар стал новым Мальдивским синдромом
2:15
Туризм

300 солнечных дней в году, изумрудная вода, уединённые бухты и культурное богатство, сравнимое с итальянским побережьем. Добро пожаловать на Хвар — хорватскую жемчужину, которую обожают Бейонсе, Криштиану Роналду, Том Круз и Джефф Безос.

Хвар, отдых
Фото: commons.wikimedia.org by HALUK COMERTEL, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хвар, отдых

Почему Хвар выбирают знаменитости

Остров Хвар — это больше, чем курорт. Это стиль жизни. Несмотря на свою популярность среди селебрити, он сохраняет размеренный ритм и шарм. Правда, растущий поток туристов вынудил власти бороться с шумными вечеринками и так называемым "алкотуризмом".

Красота, вписанная в историю

Хвар — это перекрёсток эпох. Здесь можно найти следы неолита, греческих поселений, венецианской архитектуры и ренессансных фасадов.

На острове сразу шесть объектов ЮНЕСКО, включая уникальную равнину Стари-Град, а местные винодельни создают купажи с автохтонным сортом винограда Богдануса.

Винодельня Lacman — одна из таких. Здесь делают вино, которое не найдёшь в супермаркете. Только солнце, старинные лозы и вкус настоящей Хорватии.

Пляжи, как с открыток, и тайные бухты

Пляжи Хвара — это не просто песок и вода. Это лазурные лагуны, до которых можно добраться на лодке в рамках однодневных экскурсий по островам Паклени. Купание в уединённой бухте, где единственный звук — плеск воды, — настоящее удовольствие.

Отель, где солнце встречают с бокалом вина

Places Hvar by Valamar — современный отель на западной части острова. Здесь нет суеты, только спа, джакузи, коктейль-бары и кухня, вдохновлённая хорватскими традициями. Идеально для взрослых, которые ищут расслабление, а не дискотеку до утра.

Как добраться и не разориться

Долететь до Хвара — просто: 2,5 часа лёта из Лондона, потом два часа на пароме или всего час на катамаране. Несмотря на гламурный имидж, отдохнуть здесь можно по доступной цене. Эффект отпуска как у миллионера — без траты как у миллионера.

Уточнения

Хвар (хорв. Hvar, итал. Lesina, лат. Pharia, греч. Χβαρ) — остров в Адриатическом море, в южной части Хорватии, возле далматинского побережья, а также расположенный на нём одноимённый город. Название острова происходит от его греческого имени Фарос (Φάρος), означающего маяк.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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