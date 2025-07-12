Геленджик — центр семейного отдыха, оздоровления и винного туризма

Билеты дороже, но спрос стабилен: что ждать от отдыха в Геленджике

3:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 10 июля 2025 года в Геленджике официально возобновляет работу местный аэропорт, что стало настоящим событием для туристической отрасли Черноморского побережья.

Фото: г-1 by Екатеринодарская Епархия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Геленджик

Первым рейсы начнёт выполнять "Аэрофлот" — уже с 18 июля в расписании появятся регулярные направления. Кроме того, авиакомпании Red Wings и S7 рассматривают возможность запуска собственных маршрутов в этот курортный город, что может положительно сказаться на частоте перелётов и, возможно, снизит стоимость билетов.

Возвращение воздушного сообщения напрямую повлияет на туристический поток. Туроператоры уже сейчас отмечают заметный рост интереса к региону и прогнозируют удвоение количества отдыхающих в Геленджике. Это особенно важно в условиях высокой нагрузки на инфраструктуру соседнего Сочи. Ожидается, что загрузка гостиниц, пансионатов и гостевых домов в регионе может вырасти до 45% по сравнению с прошлым сезоном.

Однако пока что стоимость авиабилетов в Геленджик остаётся выше, чем в Сочи. Это связано с ограниченным числом перевозчиков и рейсов, но по мере увеличения предложения возможна корректировка цен. Интерес к путёвкам остаётся стабильным и сопоставим с уровнем прошлого года, что говорит о высоком потенциале направления.

Геленджик традиционно выбирают семьи и пары, предпочитающие спокойный пляжный отдых. Здесь преобладают галечные пляжи, но есть и городские участки с песком, подходящие для детей. В отличие от других курортов, концепция "всё включено" представлена в меньшей степени, однако те немногие отели, работающие по этой системе, пользуются стабильным спросом.

Особое внимание туристов привлекает оздоровительное направление. Регион славится своими санаториями, где применяются минеральные воды и лечебные грязи. Это делает Геленджик привлекательным не только в пик сезона, но и в межсезонье. Кроме того, город активно развивается как центр винного туризма. На его территории расположены известные винодельни, где можно продегустировать местную продукцию. В ближайшее время здесь планируется запуск масштабного проекта — винного города "Белый мыс", что ещё больше усилит гастрономическую привлекательность курорта.

Тем, кто хочет разнообразить отдых, Геленджик предлагает множество развлечений и достопримечательностей. Обязательны к посещению "Сафари-парк", аквапарки и дельфинарий. Любителям экскурсий стоит отправиться в Старый парк в Кабардинке, увидеть Плесецкие водопады, загадочные дольмены и руины крепости "Грозовые ворота". Геленджик продолжает укреплять позиции одного из самых универсальных и перспективных курортов на юге России.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года).



Red Wings (юридическое название — АО «Ред Вингс» с англ. — «Красные крылья») — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово. До 2007 года носила название «Авиалинии 400».



S7 Airlines (рус. эс сэвэн эйрлайнс, юридическое наименование: Акционерное общество «Авиакомпания „Сибирь“») — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России.

