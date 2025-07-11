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Алонисос: остров, который перевернёт ваши представления о Греции

Тайный рай в Греции: почему Алонисос — лучшее место для уединенного отдыха
2:24
Туризм

Если вам кажется, что в Греции уже не найти тихого уголка, где можно отдохнуть от суеты, вы просто не были на Алонисосе. Этот малозаметный остров архипелага Спорады в Эгейском море — настоящий рай: нет толп, нет шума, только море, тропинки, гастрономия и полное ощущение, что время здесь течёт по-другому.

Алонисос, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алонисос, Греция

Как добраться до Алонисоса

Путь начинается с короткого перелёта до Скиатоса (всего 30 минут из Афин), а затем пересаживайтесь на паром. В зависимости от сезона суда отправляются из Агиос-Константиноса, Скопелоса, Салоник и других точек.

Остановиться можно, например, в Yalis Hotel — с панорамным видом, бассейном и рестораном. Здесь легко забыть, что вы в Греции XXI века, а не в раю.

Пляжи и прогулки без переполненных фотозон

Пляж Агиос-Димитриос — жемчужина острова. Белая галька, изумрудная вода, сосны у кромки моря — и никаких людей, летающих с дронами. А если хотите большего, отправляйтесь в Национальный морской парк Алонисоса.

Это одна из крупнейших морских охраняемых зон Европы. Лодочные экскурсии открывают скрытые бухты и шанс увидеть дельфинов, морских птиц и даже редкого тюленя-монаха.

Алонисос — остров, который создан для прогулок

По всему острову проложены тропы: от простых до настоящих хайкинг-маршрутов. Один из самых приятных — Хора-Патитири: лёгкая прогулка между двумя деревушками длиной 2,5 км.

А если хочется активного подъёма, выбирайте маршрут Хора-Каловулос, ведущий к вершине, где можно встретить закат с видом, достойным открытки.

Куда идти, если хочется вкусного

Традиционные блюда острова: сырный пирог, фускакия и паста с лобстером. Попробуйте всё это в уютных тавернах с живой музыкой или на рынках.

  • Elaionas на пляже Лефтос-Ялос — гастрономия и атмосфера.
  • Akroyiali — любимец туристов и местных.

"Некоторые говорят, что часто приходится выбирать между видом из ресторана и его кухней. Но не здесь. Честная еда, приемлемые цены и шум морской воды".

Уточнения

Ало́нисос (греч. Αλόννησος) — остров в Греции, в Эгейском море, один из островов архипелага Северные Спорады. Курорт. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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