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Канарский курорт с сюрпризом: что блогер рассказал о первом отеле IKEA

IKEA открыла первый курортный отель на Канарских островах
2:02
Туризм

Кто бы мог подумать, что IKEA, известная своими шкафами и диванами с "невозможными" инструкциями, однажды предложит не просто мебель — а целый отдых в своём стиле. Компания открыла свой первый курортный отель на Канарских островах, в Лас-Пальмасе, и он уже вызывает бурю эмоций.

Отель
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отель

Тревел-блогер под ником Mr TravelOn, в миру — инфлюэнсер по имени Дэйв, стал одним из первых гостей. В TikTok он делится впечатлениями:

"Это просто потрясающе! Внутри всё украшено товарами IKEA, а снаружи вокруг прекрасного бассейна расставлена садовая мебель, которая освещает вечер. Шезлонги здесь все из IKEA, в этом и заключается новизна — это такая классная идея!", — делится он впечатлениями.

Всё как в шоу-руме

Гостевые номера напоминают выставочные залы бренда — даже ковры, светильники, рабочие столы и мелочи до мельчайших деталей взяты из каталога IKEA. Блогер отдельно отметил удобство душевой и "качественные розовые полотенца".

Среди находок в номере — кофемашина Krups, "большое пушистое одеяло" и собственная терраса с видом на бассейн. Всё будто создано для уютного отдыха и фото в соцсети.

А как насчёт еды

Блогер показал и завтрак. Ассортимент, по его словам, приятно удивил:

"Набросился на мясную нарезку и свежего лосося", — признался он.

Из фруктов особенно запомнилась малина:

"Свежая малина, которую не найдёшь на Канарских островах", — рассказал.

Но без ложки дегтя не обошлось — фирменных фрикаделек IKEA в меню не оказалось.

Пиар? Возможно. Но интересно

Да, по стилистике видео понятно, что это рекламное сотрудничество. Но даже с поправкой на спонсорство, проект действительно нестандартный. Оформление, идеи и атмосфера вызывают интерес не только у поклонников шведской мебели.

Уточнения

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) или способ существования — система поведенческих, социокультурных, идентификационных и физиологических факторов, определяющих уникальный способ жизнедеятельности индивида или группы.

IKEA (ИКЕА) — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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