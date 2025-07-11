Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пошаговая схема восстановления петуний после увядания и перегрева
Домашние средства против налёта и ржавчины в ванной: что могут уксус и сода
Биткоин или золото: почему внимание центральных банков смещается
Гигантская мурена признана крупнейшим видом мурен в Индо-Тихоокеанском регионе
Китай ограничит экспорт автомобилей без пробега под видом подержанных — Минторг КНР
Что такое мышечный отказ и как использовать его для роста мышц
Кулинары считают рис басмати лучшим выбором для плова на открытом огне
Максим Виторган заступился за возлюбленную, которую атаковали хейтеры
Шаляпин рассказал о попытках завести ребёнка

Турция больше не по карману: куда бегут немецкие туристы этим летом

Цены на отдых в Турции выросли на 40% — данные немецких туроператоров
2:55
Туризм

Когда любимое направление неожиданно становится роскошью — шок гарантирован. Так и случилось с жителями Германии, для которых Турция была почти "родным" курортом. Но этим летом всё пошло не по сценарию.

Не тот отдых
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Не тот отдых

Ожидали рекордов, а получили стагнацию

Начиналось всё обнадёживающе: раннее бронирование прошло успешно, операторы ждали рекордного года. Особенно в Турции. Но как только акции закончились, а цены поползли вверх, немцы резко охладели. "Nein!" — сказали они, столкнувшись с ценниками, которые многим попросту не по карману.

За последние пять лет стоимость туров в среднем выросла на 40%, и семейный отдых стал недоступной роскошью. Туроператоры, вроде TUI, утверждают, что последние недели наблюдают всплеск продаж — но всё указывает на то, что срабатывают лишь "горящие" предложения.

Пугающие цифры

"Цены в 6-7 тысяч евро за десять дней на семью из четырёх человек — это нереально для среднего немца", — признаёт Андреас Рюттгерс, представитель Schauinsland-Reisen. По его словам, это было заметно и раньше, но сейчас стало критично: "Отпускные месяцы июль и август становятся всё более проблемными, поскольку путешествия дороже, а денег у семей меньше".

Турки опоздали со скидками

Турецкие отели в панике начали скидывать цены — до 40%. Но, как отмечают туроператоры, сделали это слишком поздно. Немцы уже успели махнуть рукой на отпуск или переключиться на другие направления.

При этом скидки не всегда распространяются на те же отели или номера, что были доступны в раннем бронировании. И только отдельные отели начинают менять подход к ценообразованию, чтобы не загонять себя в угол.

Где теперь отдыхают бюргеры

Многие переключились на Египет, Тунис и Болгарию — доступные по цене альтернативы. Появились и опасения, что россияне, оказавшись в схожей ситуации, могут "отжать" лучшие места в турецких отелях.

А те, кто не хочет никуда лететь, остаются дома. Ведь даже бюджетные авиаперелёты уже не такие дешёвые, как прежде. Ryanair за год поднял средний тариф с 66 до 80 евро, а Eurowings и вовсе стала самой дорогой "бюджетной" авиакомпанией с 130 евро в одну сторону. Плюс — высокие налоги в немецких аэропортах, что отпугивает лоукостеров.

Новый тренд: июнь и осень

Пока одни отказываются от поездок, другие меняют подход — всё чаще бронируют поездки на июнь или осень. Так дешевле. Но, как признаются эксперты, ситуация продолжает ухудшаться, и туристический рынок Германии заходит в тупик.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Наука и техника
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев Аудио 
Как остатки еды и укрытия привлекают змей к дому – данные специалистов
Домашние животные
Как остатки еды и укрытия привлекают змей к дому – данные специалистов Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
На вид — деликатес, по факту — отрава: 5 рыб, которые могут отправить в реанимацию
На вид — деликатес, по факту — отрава: 5 рыб, которые могут отправить в реанимацию
Последние материалы
Пошаговая схема восстановления петуний после увядания и перегрева
Домашние средства против налёта и ржавчины в ванной: что могут уксус и сода
Биткоин или золото: почему внимание центральных банков смещается
Гигантская мурена признана крупнейшим видом мурен в Индо-Тихоокеанском регионе
Китай ограничит экспорт автомобилей без пробега под видом подержанных — Минторг КНР
Цены на отдых в Турции выросли на 40% — данные немецких туроператоров
Что такое мышечный отказ и как использовать его для роста мышц
Кулинары считают рис басмати лучшим выбором для плова на открытом огне
Максим Виторган заступился за возлюбленную, которую атаковали хейтеры
Шаляпин рассказал о попытках завести ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.