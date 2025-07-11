Турция больше не по карману: куда бегут немецкие туристы этим летом

Цены на отдых в Турции выросли на 40% — данные немецких туроператоров

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда любимое направление неожиданно становится роскошью — шок гарантирован. Так и случилось с жителями Германии, для которых Турция была почти "родным" курортом. Но этим летом всё пошло не по сценарию.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Не тот отдых

Ожидали рекордов, а получили стагнацию

Начиналось всё обнадёживающе: раннее бронирование прошло успешно, операторы ждали рекордного года. Особенно в Турции. Но как только акции закончились, а цены поползли вверх, немцы резко охладели. "Nein!" — сказали они, столкнувшись с ценниками, которые многим попросту не по карману.

За последние пять лет стоимость туров в среднем выросла на 40%, и семейный отдых стал недоступной роскошью. Туроператоры, вроде TUI, утверждают, что последние недели наблюдают всплеск продаж — но всё указывает на то, что срабатывают лишь "горящие" предложения.

Пугающие цифры

"Цены в 6-7 тысяч евро за десять дней на семью из четырёх человек — это нереально для среднего немца", — признаёт Андреас Рюттгерс, представитель Schauinsland-Reisen. По его словам, это было заметно и раньше, но сейчас стало критично: "Отпускные месяцы июль и август становятся всё более проблемными, поскольку путешествия дороже, а денег у семей меньше".

Турки опоздали со скидками

Турецкие отели в панике начали скидывать цены — до 40%. Но, как отмечают туроператоры, сделали это слишком поздно. Немцы уже успели махнуть рукой на отпуск или переключиться на другие направления.

При этом скидки не всегда распространяются на те же отели или номера, что были доступны в раннем бронировании. И только отдельные отели начинают менять подход к ценообразованию, чтобы не загонять себя в угол.

Где теперь отдыхают бюргеры

Многие переключились на Египет, Тунис и Болгарию — доступные по цене альтернативы. Появились и опасения, что россияне, оказавшись в схожей ситуации, могут "отжать" лучшие места в турецких отелях.

А те, кто не хочет никуда лететь, остаются дома. Ведь даже бюджетные авиаперелёты уже не такие дешёвые, как прежде. Ryanair за год поднял средний тариф с 66 до 80 евро, а Eurowings и вовсе стала самой дорогой "бюджетной" авиакомпанией с 130 евро в одну сторону. Плюс — высокие налоги в немецких аэропортах, что отпугивает лоукостеров.

Новый тренд: июнь и осень

Пока одни отказываются от поездок, другие меняют подход — всё чаще бронируют поездки на июнь или осень. Так дешевле. Но, как признаются эксперты, ситуация продолжает ухудшаться, и туристический рынок Германии заходит в тупик.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.



Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца.

